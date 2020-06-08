Контрольно-пропускні пункти в'їзду та виїзду на територію окупованого Донбасу відкривають з 10 червня. Обов'язкову обсервацію проходитимуть усі, окрім абітурієнтів та тих, хто їх супроводжує.

Категорію людей, які зможуть пройти лінію розмежування без самоізоляції, назвав пресофіцер Держприкордонслужби у складі ОС Ігор Лизогуб в ефірі одного з телеканалів, пише 24 канал.

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Відповідно до чинних норм, від обов'язкової обсервації звільнені лише абітурієнти та ті, хто їх супроводжує.

Що стосується інших громадян, вони повинні при проходженні контролю пред'явити активований додаток "Дій вдома" або пройти обсервацію у місцях, визначених місцевою владою,

– пояснив Лизогуб.

За його словами, у випадку відмови від обсервації, інформацію про порушення передаватимуть у поліцію та санітарно-карантинні підрозділи.

Відкриття КПВВ на Донбасі: що передувало

5 червня на нараді у Володимира Зеленського представники штабу ОС доповіли, що з 10 червня готуються відкривати контрольні пункти в’їзду – виїзду (КПВВ) на лінії розмежування.

Раніше у Луганській ВЦА заявили, що на окупованих територіях багато хворих на COVID-19. Тому КПВВ відкривати ще рано (зокрема, біля Станиці Луганської).

А в Донецькій ВЦА повідомили, що обмеження на перетин лінії розмежування через пункти в’їзду – виїзду діятимуть щонайменше до 22 червня.



Окуповані території та лінія розмежування на Донбасі / Інфографіка 24 каналу