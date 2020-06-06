Про що мовиться – пояснив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 5 червня віцепрем’єр та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, пише 24 канал.

До теми Бойовики нікого не пропускають на підконтрольну Україні територію, – Резніков

Адаптивне відкриття КПВВ: що це таке

Про відкриття КПВВ з урахуванням "епідеміологічного стану"

Резніков наголосив на такому:

Україна почне з середини червня "у спокійному режимі адаптивно відкривати" КПВВ.

Причому відповідні рішення ухвалюватимуть з урахуванням "епідеміологічного стану" і на контрольованій урядом території, і на територіях, окупованих Росією.

Одна із проблем цього процесу – відсутність правдивої інформації про ситуацію з коронавірусом в ОРДЛО.

Через різні джерела ми встановлюємо приблизну епідеміологічну ситуацію на тій території. І вона є небезпечною,

– зазначив Резніков.

Отже, якщо "просто так" відкрити КПВВ, то можна запустити інфекцію на підконтрольну Україні територію.

Про механізм адаптивного відкриття пунктів в'їзду – виїзду