КПВВ на Донбасі відкриватимуть "адаптивно": що це означає
Перетин лінії розмежування контрольованої Україною території та ОРДЛО обмежено через карантин і пандемію COVID-19. Однак з середини червня обмеження почнуть пом'якшувати – адаптивно й з урахуванням епідеміологічної ситуації.
Про що мовиться – пояснив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 5 червня віцепрем’єр та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, пише 24 канал.
До теми Бойовики нікого не пропускають на підконтрольну Україні територію, – Резніков
Адаптивне відкриття КПВВ: що це таке
Про відкриття КПВВ з урахуванням "епідеміологічного стану"
Резніков наголосив на такому:
- Україна почне з середини червня "у спокійному режимі адаптивно відкривати" КПВВ.
- Причому відповідні рішення ухвалюватимуть з урахуванням "епідеміологічного стану" і на контрольованій урядом території, і на територіях, окупованих Росією.
- Одна із проблем цього процесу – відсутність правдивої інформації про ситуацію з коронавірусом в ОРДЛО.
Через різні джерела ми встановлюємо приблизну епідеміологічну ситуацію на тій території. І вона є небезпечною,
– зазначив Резніков.
Отже, якщо "просто так" відкрити КПВВ, то можна запустити інфекцію на підконтрольну Україні територію.
Про механізм адаптивного відкриття пунктів в'їзду – виїзду
Адаптивний режим відкриття КПВВ, за словами Олексія Резнікова, це:
- Спершу перетинати лінію розмежування дозволять дітям та студентам, "які повертатимуться на навчання".
- Потім буде мовитися "про людей, які мають роботу на підконтрольній уряду території".
Віцепрем'єр водночас нагадав, що і зараз перетинати лінію розмежування можуть люди, які мають вагомі "гуманітарні причини".
Відкриття КПВВ на Донбасі: що передувало
- 5 червня на нараді у президента Зеленського представники штабу ООС доповіли, що з 10 червня готуються відкривати контрольні пункти в’їзду – виїзду (КПВВ) на лінії розмежування.
- Дещо раніше у Луганській ВЦА заявили, що на окупованих територіях багато хворих на COVID-19, тому КПВВ відкривати зарано (зокрема і біля Станиці Луганської).
- А перед цим у Донецькій ВЦА повідомили, що обмеження на перетин лінії розмежування через пункти в’їзду – виїзду діятимуть щонайменше до 22 червня.
Окуповані території та лінія розмежування на Донбасі / Інфографіка 24 каналу