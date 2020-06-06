Пересечение линии разграничения контролируемой Украиной территории и ОРДЛО ограничено из-за карантина и пандемии COVID-19. Однако с середины июня ограничения начнут смягчать – адаптивно и с учетом эпидемиологической ситуации.

О чем идет речь – пояснил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 5 июня вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, пишет 24 канал .

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Адаптивное открытия КПВВ: что это такое Об открытии КПВВ с учетом "эпидемиологического состояния" Резников отметил следующее: Украина начнет с середины июня "в спокойном режиме адаптивно открывать" КПВВ.

Причем соответствующие решения принимать будут с учетом "эпидемиологического состояния" и на контролируемой правительством территории, и на территориях, оккупированных Россией.

Одна из проблем этого процесса – отсутствие правдивой информации о ситуации с коронавирусом в ОРДЛО. Через различные источники мы устанавливаем приблизительную эпидемиологическую ситуацию на данной территории. И она опасна,

– отметил Резников. Итак, если "просто так" открыть КПВВ, то можно запустить инфекцию на подконтрольную Украине территорию. О механизме адаптивного открытия пунктов въезда – выезда

Адаптивный режим открытия КПВВ, по словам Алексея Резникова, это:

Сначала пересекать линию разграничения позволят детям и студентам , "которые будут возвращаться на учебу".

Затем будет говориться "о людях, которые имеют работу на подконтрольной правительству территории".

Вице-премьер одновременно напомнил, что и сейчас пересекать линию разграничения могут люди, которые имеют весомые "гуманитарные причины". Открытие КПВВ на Донбассе: что предшествовало

5 июня на совещании у президента Зеленского представители штаба ООС доложили, что с 10 июня готовятся открывать контрольные пункты въезда – выезда (КПВВ) на линии разграничения.

Несколько ранее в Луганской ВЦА заявили, что на оккупированных территориях много больных COVID-19, поэтому КПВВ открывать рано (в том числе и возле Станицы Луганской).

А перед этим в Донецкой ВЦА сообщили, что ограничения на пересечение линии разграничения через пункты въезда – выезда будут действовать по меньшей мере до 22 июня .