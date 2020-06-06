КПВВ на Донбассе будут открывать "адаптивно": что это значит
Пересечение линии разграничения контролируемой Украиной территории и ОРДЛО ограничено из-за карантина и пандемии COVID-19. Однако с середины июня ограничения начнут смягчать – адаптивно и с учетом эпидемиологической ситуации.
О чем идет речь – пояснил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 5 июня вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, пишет 24 канал.
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Адаптивное открытия КПВВ: что это такое
Об открытии КПВВ с учетом "эпидемиологического состояния"
Резников отметил следующее:
- Украина начнет с середины июня "в спокойном режиме адаптивно открывать" КПВВ.
- Причем соответствующие решения принимать будут с учетом "эпидемиологического состояния" и на контролируемой правительством территории, и на территориях, оккупированных Россией.
- Одна из проблем этого процесса – отсутствие правдивой информации о ситуации с коронавирусом в ОРДЛО.
Через различные источники мы устанавливаем приблизительную эпидемиологическую ситуацию на данной территории. И она опасна,
– отметил Резников.
Итак, если "просто так" открыть КПВВ, то можно запустить инфекцию на подконтрольную Украине территорию.
О механизме адаптивного открытия пунктов въезда – выезда
Адаптивный режим открытия КПВВ, по словам Алексея Резникова, это:
- Сначала пересекать линию разграничения позволят детям и студентам, "которые будут возвращаться на учебу".
- Затем будет говориться "о людях, которые имеют работу на подконтрольной правительству территории".
Вице-премьер одновременно напомнил, что и сейчас пересекать линию разграничения могут люди, которые имеют весомые "гуманитарные причины".
Открытие КПВВ на Донбассе: что предшествовало
- 5 июня на совещании у президента Зеленского представители штаба ООС доложили, что с 10 июня готовятся открывать контрольные пункты въезда – выезда (КПВВ) на линии разграничения.
- Несколько ранее в Луганской ВЦА заявили, что на оккупированных территориях много больных COVID-19, поэтому КПВВ открывать рано (в том числе и возле Станицы Луганской).
- А перед этим в Донецкой ВЦА сообщили, что ограничения на пересечение линии разграничения через пункты въезда – выезда будут действовать по меньшей мере до 22 июня.
Оккупированные территории и линия разграничения на Донбассе / Инфографика 24 канала