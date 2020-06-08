Контрольно-пропускные пункты въезда и выезда на территорию оккупированного Донбасса открывают с 10 июня. Обязательную обсервацию будут проходить все, кроме абитуриентов и тех, кто их сопровождает.

Категорию людей, которые смогут пройти линию разграничения без самоизоляции, назвал пресс-офицер Госпогранслужбы в составе ОС Игорь Лизогуб в эфире одного из телеканалов, пишет 24 канал.

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В соответствии с действующими нормами, от обязательной обсервации освобождены только абитуриенты и те, кто их сопровождает.

Что касается других граждан, они должны при прохождении контроля предъявить активированное приложение "Дий дома" или пройти обсервацию в местах, определенных местными властями,

– пояснил Лизогуб.

По его словам, в случае отказа от обсервации, информацию о нарушениях будут передавать в полицию и санитарно-карантинные подразделения.

Открытие КПВВ на Донбассе: что предшествовало

5 июня на совещании у Владимира Зеленского представители штаба ОС доложили, что с 10 июня готовятся открывать контрольные пункты въезда – выезда (КПВВ) на линии разграничения.

Ранее в Луганской ВГА заявили, что на оккупированных территориях много больных COVID-19. Поэтому КПВВ открывать еще рано (в частности, возле Станицы Луганской).

А в Донецкой ВГА сообщили, что ограничения на пересечение линии разграничения через пункты въезда – выезда будут действовать как минимум до 22 июня.

Оккупированные территории и линия разграничения на Донбассе / Инфографика 24 канала