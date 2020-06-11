Украинская делегация в ТКГ провела совместную встречу с российской стороной в Минске. Во время нее представители обсудили повышение эффективности работы группы.

Встреча состоялась в рамках выполнения договоренностей лидеров "нормандской четверки". Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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В рамках рабочего визита в Беларусь украинская делегация встретилась с российской стороной ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе,

– говорится в коротком сообщении.

У президента лишь добавляют, что встреча является своеобразным продолжением визитов украинской делегации в Берлин 2 июня и состоялась накануне рабочей поездки украинской делегации в Париж 12 июня.

Обратите внимание! В заседании ТКГ 10 июня впервые приняли участие представители от оккупированных территорий Донбасса. Украинская сторона проинформировала участников заседания, что эти представители ОРДЛО Украины примут участие в работе ТКГ на постоянной основе. Это, конечно, негативно восприняла российская сторона.

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