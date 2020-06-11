Украинская и российская делегации ТКГ провели совместную встречу в Минске
Украинская делегация в ТКГ провела совместную встречу с российской стороной в Минске. Во время нее представители обсудили повышение эффективности работы группы.
Встреча состоялась в рамках выполнения договоренностей лидеров "нормандской четверки". Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
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В рамках рабочего визита в Беларусь украинская делегация встретилась с российской стороной ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе,
– говорится в коротком сообщении.
У президента лишь добавляют, что встреча является своеобразным продолжением визитов украинской делегации в Берлин 2 июня и состоялась накануне рабочей поездки украинской делегации в Париж 12 июня.
Обратите внимание! В заседании ТКГ 10 июня впервые приняли участие представители от оккупированных территорий Донбасса. Украинская сторона проинформировала участников заседания, что эти представители ОРДЛО Украины примут участие в работе ТКГ на постоянной основе. Это, конечно, негативно восприняла российская сторона.
Коротко о новом формате украинской делегации в ТКГ
- 9 июня впервые к работе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе привлекли проукраински настроенных вынужденных переселенцев из отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
- Донецкую область в политической группе ТКГ представляют известные журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский.
- Приглашенными представителями от Луганской области стали врач Константин Либстер и юрист, руководитель общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан.