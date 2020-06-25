Состоялось очередное заседание минской Трехсторонней контактной группы относительно конфликта на Донбассе. Участие в мероприятии с украинской стороны принимали и представители оккупированных территорий Донбасса. Заседание ТКГ из-за пандемии коронавируса снова проходило в формате видеоконференции.

Об итогах заседания ТКГ сообщила пресс-служба украинского президента. Соответствующая информация появилась на официальном президентском сайте. Обратите внимание Итоги заседания ТКГ 10 июня: отныне представители ОРДЛО будут участвовать постоянно Итоги заседания ТКГ 25 июня Во время заседания украинская сторона, в частности, подчеркнула важность установления устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня. Кроме того, в рамках рабочей группы по вопросам безопасности обсуждали ряд предложений, внесенных украинской стороной. Они, среди прочего, касались: – противоминной деятельности, – обеспечения безопасности для мирного населения, – новых точек разведения сил и средств, – обеспечения устойчивого прекращения огня. Модератор группы посол Яшар Халит Чевик отметил конструктивный характер диалога. Также украинская делегация акцентировала внимание на необходимости обеспечения полного и беспрепятственного доступа наблюдательной миссии ОБСЕ ко всей временно неподконтрольной Киеву территории. В частности, только с 1 до 23 июня было зафиксировано 39 случаев недопуска наблюдателей на оккупированную территории через блокпосты вдоль официальных дорожных коридоров. Украинская сторона отметила и готовность предоставить требуемые гарантии безопасности и всестороннее содействие СММ ОБСЕ для расследования инцидента с повреждением камеры наблюдения в районе Широкина (Донецкая область). Инцидент произошел 22 июня в результате обстрела с неподконтрольной правительству Украины территории. Украинская сторона предложила провести дополнительное заседание группы по безопасности для достижения прогресса в вопросе разведения сил и средств на проектных участках до следующего заседания ТКГ. В то же время в рамках рабочей группы по социально-экономическим вопросам после двухнедельного перерыва была возобновлена работа украинского оператора мобильной связи на подконтрольной Украине территории Донбасса. Украинская сторона инициировала обсуждение подходов к решению экологических проблем на Донбассе. В частности, подняла вопрос безопасного хранения радиоактивных материалов и возможность формирования группы экспертов под эгидой МАГАТЭ для мониторинга ситуации. Также делегация подняла вопрос обеспечения водоснабжения в зоне конфликта. В рамках рабочей группы по политическим вопросам украинская делегация предоставила сторонам консультаций календарный план подготовки и проведения местных выборов в установленный законом Украины срок. Так, украинская делегация подчеркнула, что проведение выборов на Донбассе возможно исключительно после: всеобъемлющей деэскалации,

вывода иностранных военных подразделений и техники,

разоружения незаконных вооруженных формирований,

восстановления контроля со стороны правительства Украины над государственной границей в зоне конфликта. В рамках Гуманитарной группы обсуждали и вопросы согласования списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц. Украинская сторона продолжает настаивать на освобождении по принципу "всех на всех". Делегация Украины снова подчеркнула готовность открыть два новых контрольных пункта в Луганской области по гуманитарным соображениям. А также в очередной раз подтвердила готовность предоставить гарантии безопасности на период построения соответствующей инфраструктуры со стороны временно оккупированных территорий при условии реального проведения работ. К теме Украинская и российская делегации ТКГ провели совместную встречу в Минске Подытоживая дискуссию, модератор от ОБСЕ посол Хайди Грау положительно оценила активизацию работы украинской стороны, отметив, что это внесло конструктив в работу всех групп ТКГ. Следующий раунд консультаций в рамках ТКГ запланирован на 8 июля.