Состоялось очередное заседание минской Трехсторонней контактной группы. Из-за ситуации с коронавирусом в мире мероприятие традиционно проходило в формате видеоконференции.

О результатах заседания сообщила пресс-служба президента Украины. Участие в мероприятии приняли представители России, Украины и ОБСЕ.

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Вопросы обсудили на заседании ТКГ 8 июля

Украинская сторона в очередной раз настояла на немедленном установлении устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня. Добавляет масла в огонь и ситуация, сложившаяся в результате пожаров на Луганщине. Такую позицию Украины полностью поддержал координатор ТКГ – представитель ОБСЕ, а также согласовали участники заседания.

В результате украинская сторона получила гарантии безопасности для полетов гражданских воздушных судов ГСЧС с целью ликвидации пожаров на Луганщине вблизи линии разграничения.

В рамках порлитичнои рабочей группы обсудили правовые аспекты урегулирования конфликта на Донбассе. Активное участие в обсуждении приняли представители оккупированных территорий востока Украины, которые находятся в составе украинской делегации. Представители ОБСЕ отметили конструктивную позицию Украины.

Во время вопросов безопасности обратили внимание на решение проблемы недопуска наблюдателей ОБСЕ на временно оккупированные территории Украины. Такой доступ со стороны подконтрольных Киеву территорий обеспечен в полном объеме. Зато боевики его до сих пор блокируют.

Учитывая это, координатор ТКГ, специальный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Хайди Грау отметила, что на территории Украины должны быть одинаковые подходы к обеспечению доступа членов СММ ОБСЕ.

ОБСЕ признала значительный прогресс в вопросе разработки обновленного плана разминирования. В рамках этой работы и для исполнения договоренностей парижского саммита "нормандской четверки" было предварительно согласовано 13 участков для проведения работ по разминированию. Кроме того, рассмотрели возможность дальнейшей обработки следующих семи участков.

Для дальнейшей активизации работы по вопросам безопасности украинская делегация инициировала проведение 14 июля дополнительного заседания соответствующей рабочей группы ТКГ.

Для решения гуманитарных вопросов украинская делегация подчеркнула необходимость и готовности со своей стороны обеспечить пропуск граждан через все контрольные пункты. Однако этот вопрос остается нерешенным из-за неконструктивной позиции со стороны боевиков.

Участники ТКГ поддержали позицию украинской делегации о возможности открытия двух новых КПВВ в Луганской области. Произойти это должно в течение четырех месяцев.

Украина также в очередной раз подтвердила готовность к скорейшему взаимному освобождению удерживаемых лиц в формате "всех на всех". В то же время Киев отметил, что ожидает письменные подтверждения от другой стороны.

Кроме того, во время заседания ТКГ вновь подняли вопрос экологической безопасности.

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Россия обвинила Украину в срыве подготовки обмена пленными

О своих итоги заседания минской ТКГ также объявила Россия. Представитель Кремля Борис Грызлов, в частности, обвинил украинскую сторону в якобы срыве подготовки обмена удерживаемыми лицами. По его словам, Киев отказался от договоренностей по составлению списков на обмен. Грызлов отметил, что списки должны были быть составлены в соответствии с четырьмя категориями пленных. Об этом сообщает ТАСС.

Буквально во время заседания киевская делегация заявила, что она хочет еще две категории. Это существенно затормозит процесс обмена и освобождения,

– убеждает россиянин.

Грызлов добавил, что представители Украины в ТКГ вроде отказались согласовать с представителями фейковых "ДНР" и "ЛНР" ряд участков разминирования на линии соприкосновения. В то же время в России заявил, что с 20 участков были согласованы 13.

По его словам, украинская сторона с представителями оккупационных администраций договорились по вопросам гарантии безопасности во время проведения работ на контрольных пунктах.

Также Грызлов отметил, что кадровые изменения в украинской делегации тормозят работу ТКГ. По его убеждению, это якобы "серьезно тормозит работу контактной группы, и это является дополнительным фактор нестабильности и напряженности между Киевом и Донбассом".