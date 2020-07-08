Прошло заседание минской ТКГ: Россия снова сделала упрек в сторону Украины
Состоялось очередное заседание минской Трехсторонней контактной группы. Из-за ситуации с коронавирусом в мире мероприятие традиционно проходило в формате видеоконференции.
О результатах заседания сообщила пресс-служба президента Украины. Участие в мероприятии приняли представители России, Украины и ОБСЕ.
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Вопросы обсудили на заседании ТКГ 8 июля
- Украинская сторона в очередной раз настояла на немедленном установлении устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня. Добавляет масла в огонь и ситуация, сложившаяся в результате пожаров на Луганщине. Такую позицию Украины полностью поддержал координатор ТКГ – представитель ОБСЕ, а также согласовали участники заседания.
В результате украинская сторона получила гарантии безопасности для полетов гражданских воздушных судов ГСЧС с целью ликвидации пожаров на Луганщине вблизи линии разграничения.
- В рамках порлитичнои рабочей группы обсудили правовые аспекты урегулирования конфликта на Донбассе. Активное участие в обсуждении приняли представители оккупированных территорий востока Украины, которые находятся в составе украинской делегации. Представители ОБСЕ отметили конструктивную позицию Украины.
- Во время вопросов безопасности обратили внимание на решение проблемы недопуска наблюдателей ОБСЕ на временно оккупированные территории Украины. Такой доступ со стороны подконтрольных Киеву территорий обеспечен в полном объеме. Зато боевики его до сих пор блокируют.
Учитывая это, координатор ТКГ, специальный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Хайди Грау отметила, что на территории Украины должны быть одинаковые подходы к обеспечению доступа членов СММ ОБСЕ.
- ОБСЕ признала значительный прогресс в вопросе разработки обновленного плана разминирования. В рамках этой работы и для исполнения договоренностей парижского саммита "нормандской четверки" было предварительно согласовано 13 участков для проведения работ по разминированию. Кроме того, рассмотрели возможность дальнейшей обработки следующих семи участков.
- Для дальнейшей активизации работы по вопросам безопасности украинская делегация инициировала проведение 14 июля дополнительного заседания соответствующей рабочей группы ТКГ.
- Для решения гуманитарных вопросов украинская делегация подчеркнула необходимость и готовности со своей стороны обеспечить пропуск граждан через все контрольные пункты. Однако этот вопрос остается нерешенным из-за неконструктивной позиции со стороны боевиков.
- Участники ТКГ поддержали позицию украинской делегации о возможности открытия двух новых КПВВ в Луганской области. Произойти это должно в течение четырех месяцев.
- Украина также в очередной раз подтвердила готовность к скорейшему взаимному освобождению удерживаемых лиц в формате "всех на всех". В то же время Киев отметил, что ожидает письменные подтверждения от другой стороны.
- Кроме того, во время заседания ТКГ вновь подняли вопрос экологической безопасности.
Что было в прошлый раз Состоялось очередное заседание минской ТКГ: какие вопросы обсудили стороны
Россия обвинила Украину в срыве подготовки обмена пленными
О своих итоги заседания минской ТКГ также объявила Россия. Представитель Кремля Борис Грызлов, в частности, обвинил украинскую сторону в якобы срыве подготовки обмена удерживаемыми лицами. По его словам, Киев отказался от договоренностей по составлению списков на обмен. Грызлов отметил, что списки должны были быть составлены в соответствии с четырьмя категориями пленных. Об этом сообщает ТАСС.
Буквально во время заседания киевская делегация заявила, что она хочет еще две категории. Это существенно затормозит процесс обмена и освобождения,
– убеждает россиянин.
Грызлов добавил, что представители Украины в ТКГ вроде отказались согласовать с представителями фейковых "ДНР" и "ЛНР" ряд участков разминирования на линии соприкосновения. В то же время в России заявил, что с 20 участков были согласованы 13.
По его словам, украинская сторона с представителями оккупационных администраций договорились по вопросам гарантии безопасности во время проведения работ на контрольных пунктах.
Также Грызлов отметил, что кадровые изменения в украинской делегации тормозят работу ТКГ. По его убеждению, это якобы "серьезно тормозит работу контактной группы, и это является дополнительным фактор нестабильности и напряженности между Киевом и Донбассом".