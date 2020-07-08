Пожары в Луганской области вспыхнули 6 июля, уже на следующий день огонь наделал немало беды – унес 5 жизней, разрушил десятки домов и уничтожил тысячи гектаров леса. На утро 8 июля огонь удалось потушить – остались 3 сравнительно незначительных очага огня.

Пожары в Луганской области: какова ситуация сейчас

Загорелся лес вблизи Северодонецка, что на Луганщине. Из-за порывов ветра огонь из двух лесничеств Новоайдарского района стремительно приблизился к ближним поселкам. По предварительным оценкам, пожар уже уничтожил около пяти тысяч гектаров леса.

На утро 8 июля остались три слабых очага огня, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга. Однако борьба с пожаром продолжается.

Ликвидация и последствия пожара вблизи Северодонецка

Местных жителей пришлось эвакуировать. Огонь перекинулся на жилой сектор поселков Волчье и Смоляниново. Пламя вплотную подобралось и к самому областному центру – Северодонецку. Под угрозой оказались поселки Боброво, Капитаново, Муратово, Боровское.

По данным главы ОГА, только в Смоляниновом повреждены 69 домов, из которых 23 полностью разрушены. В правительстве сообщили, что по меньшей мере 30 домов сгорели дотла.

Более тысячи абонентов находятся без электроснабжения в поселках Александровка и Смоляниново.

С огнем боролись более 1 200 человек и 200 единиц техники, среди них – подразделения Нацгвардии и ВСУ. Стянули силы из четырех ближайших областей – Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской.

Из-за пророссийских боевиков авиацию не удалось привлечь сразу, поскольку они не подтвердили режим тишины. Однако после разрешения президента в зоне пожара начали работу 2 самолета АН-32П.

Причины пожара в Луганской области

Сейчас правоохранители рассматривают три основных версии бедствия:

умышленный поджог;

влияние аномально высокой температуры воздуха и погодных условий;

неосторожное обращение с огнем.

В то же время окончательной версии пока нет – причину установят только после проведения комплекса необходимых экспертиз.

Жертвы и пострадавшие

Огонь уже привел к смерти по меньшей мере пяти человек. Трое людей погибли в ДТП, когда выезжали из поселка Смоляниново. Еще один местный житель погиб в огне.

В больницах находятся 32 местных жителя. Утром 8 июля к медикам обратились два человека, некоторые из них уже смогли вернуться домой.

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