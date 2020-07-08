В Луганской области в Новоайдарском районе уже третий день не утихает масштабный лесной пожар. Пламя унесло жизни пяти человек, один человек сгорел буквально заживо. Осложнена ситуация тем, что все происходит вблизи линии разграничения.

Что известно о пострадавших

В результате пожара в Луганской области уже погибли пять человек, сообщил представитель уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский в комментарии 24 канала.

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Всего в больницах находятся 32 пострадавших. Утром 8 июля к медикам обратились двое людей одновременно четырех других (двое взрослых и двое детей) уже выписали.

В больницу Северодонецка госпитализировали семь человек. Среди них пятеро – пострадавшие в результате ДТП в зоне пожара.

Погибшие в пожарах на Луганщине

Известно о 5 фактах смертей, рассказал на заседании Кабмина начальник Нацполиции Игорь Клименко:

Мужчина в поселке Смолянинове: ему было 63 года.

Двое человек задохнулись в дороге на трассе , что ведет к Смолянинова: им было 67 и 61 лет.

, что ведет к Смолянинова: им было 67 и 61 лет. Утром 8 июля в больнице умер мужчина , получивший 70% ожогов тела.

, получивший 70% ожогов тела. Того же дня после обеда в поселке Волчье, где был дачный кооператив, мужчина пытался выехать из зоны пожара на авто.

Мужчина не доехал и начал задыхаться, вылез из авто. Смерть наступила в ужасном виде,

– прокомментировал начальник Нацполиции Игорь Клименко.

О мародерстве

Сейчас полиция следит за тем, чтобы в пострадавших районах не было случаев мародерства. Уже организовали 10 следственных групп: всего 50 правоохранителей будут собирать информацию о материальных потерях в пожарах. Как отметил Игорь Клименко, это нужно для того, чтобы потом было понятно: что исчезло, что повредил огонь.

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Организованы и группы против мародерства: 250 полицейских совместно с Нагвардией дежурят в Смолянинове и в Волчьем. Полиции по состоянию на 8 июля пока неизвестно о фактах мародерства.

Какова ситуация с пожарами сейчас:

На территории Новоайдарского района наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи сел:

Смолянинове,

Капитаново,

Вороново.

Из жилых домов села Смолянинове и дачного кооператива "Волчье озеро" эвакуировали 30 человек (из них 13 детей) и 30 человек отселены.

13 улиц в поселках сгорели, на них проживали около 1 300 человек.

Сгорело много дачных домов, сделанных из подручных материалов / Фото ГСЧС

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Что известно о пожаре