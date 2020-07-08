У Луганській області в Новоайдарському районі вже третій день не вщухає масштабна лісова пожежа. Полум'я забрало життя п’яти людей, один чоловік згорів буквально заживо. Ускладнена ситуація тим, що усе відбувається поблизу лінії розмежування.

Що відомо про постраждалих

Внаслідок пожежі у Луганській області вже загинули п’ятеро людей, повідомив представник уповноваженого з прав людини в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський у коментарі 24 каналу.

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Загалом у лікарнях перебувають 32 потерпілих. Вранці 8 липня до медиків звернулися двоє людей, водночас чотирьох інших (двоє дорослих та двоє дітей) вже виписали.

У лікарню Севєродонецька госпіталізували семеро людей. Серед них п’ятеро – потерпілі внаслідок ДТП у зоні пожежі.

Загиблі у пожежах на Луганщині

Наразі відомо про 5 фактів смертей, розповів на засіданні Кабміну начальник Нацполіції Ігор Клименко:

Чоловік у селищі Смолянинові: йому було 63 роки.

Двоє осіб задихнулися в дорозі на трасі , що веде до Смолянинова: їм було 67 і 61 років.

, що веде до Смолянинова: їм було 67 і 61 років. Вранці 8 липня у лікарні помер чоловік, який отримав 70% опіків тіла.

чоловік, який отримав 70% опіків тіла. Того ж дня по обіді у селищі Вовче, де був дачний кооператив, чоловік намагався виїхати із зони пожежі на авто.

Чоловік не доїхав і почав задихатися, виліз з авто. Смерть настала у жахливому вигляді,

– прокоментував начальник Нацполіції Ігор Клименко.

Про мародерство

Наразі поліція слідкує за тим, аби в постраждалих районах не було випадків мародерства. Вже організували 10 слідчих груп: загалом 50 правоохоронців збиратимуть інформацію щодо матеріальних втрат у пожежах. Як зазначив Ігор Клименко, це потрібно для того, аби потім було зрозуміло: що зникло, що пошкодив вогонь.

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Організовано і групи проти мародерства: 250 поліцейських спільно з Нагвардією чергують у Смолянинові і у Вовчому. Поліції станом на 8 липня наразі невідомо про факти мародерства.

Яка ситуація з пожежами наразі:

На території Новоайдарського району спостерігаються окремі осередки горіння лісових масивів поблизу сіл:

Смолянинове,

Капітанове,

Воронове.

З житлових будинків села Смолянинове та дачного кооперативу "Вовче озеро" евакуювали 30 осіб (з них 13 дітей) та 30 осіб відселено.

13 вулиць у селищах згоріли, на них проживали близько 1 300 людей.



Згоріло багато дачних будинків, зроблених з підручних матеріалів / Фото ДСНС

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Що відомо про пожежу