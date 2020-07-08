Володимир Зеленський дозволив використовувати авіацію для ліквідації лісових пожеж у Луганській області. Літаки вже прибули на завдання. Напередодні голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай заявляв, що бойовики не хочуть забезпечити режим тиші, аби Україна ліквідувала займання.

Президент дозволив гасити пожежі на Луганщині, використовуючи авіацію. Про це він заявив під час брифінгу в Луганській області, пише 24 канал.

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Як зазначив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, складністю рішення є близькість до лінії розмежування та відсутність розуміння та співпраці зі сторони військ окупанта

Гаситимуть пожежу з повітря два літаки. Вони вже прибули на завдання.

За словами Авакова, є завдання до кінця доби 8 липня локалізувати всі осередки займання.

Що цьому передувало

Раніше голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай заявляв, що проросійські бойовики не готові гарантувати безпеки, якщо українська сторона використає літаки для ліквідації пожежі.

До слова, Сєвєродонецьк та охоплені пожежею населені пункти поблизу розташовані приблизно за 40 кілометрів від лінії розмежування.

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Лісові пожежі на Луганщині: основне

Вогонь спалахнув ще 6 липня поблизу села Осколонівка.

поблизу села Осколонівка. Вранці 7 липня пожежу локалізували, однак надвечір вона розійшлася з новою силою через вітри.

Займання охопило приблизно 50 гектарів території Боровського та Охтирського лісництв в районі села Осколонівка, а також приблизно 40 гектарів лісів Капітанівського лісництва поблизу села Капітанове. Полум'я дісталося й околиць Сєвєродонецька.

в районі села Осколонівка, а також приблизно поблизу села Капітанове. Полум'я дісталося й околиць Через поривчатий вітер та спеку вогонь перекинувся на житловий сектор селищ Вовче та Смолянинове Новоайдарського району. Людей евакуювали.

Новоайдарського району. Людей евакуювали. Серед причин розглядають підпал.

розглядають підпал. Відомо про п’ятьох жертв пожежі, ще 32 людей перебувають у лікарнях.

пожежі, ще 32 людей перебувають у лікарнях. Загалом до гасіння залучено 1 тисяча 125 людей та 201 одиниця техніки з Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Харківської та Полтавської областей.

1 тисяча 125 людей та 201 одиниця техніки з Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Харківської та Полтавської областей. Станом на ранок 8 липня ситуація контрольована, а чиновники підраховують збитки.



Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу