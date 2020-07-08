Владимир Зеленский позволил использовать авиацию для ликвидации лесных пожаров в Луганской области. Самолеты уже прибыли на задание. Накануне глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявлял, что боевики не хотят обеспечить режим тишины, чтобы Украина ликвидировала возгорание.

Президент разрешил тушить пожары на Луганщине, используя авиацию. Об этом он заявил во время брифинга в Луганской области, пишет 24 канал.

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Как отметил министр внутренних дел Арсен Аваков, сложностью решения является близость к линии разграничения и отсутствие понимания и сотрудничества со стороны войск оккупанта.

Будут тушить пожар с воздуха два самолета. Они уже прибыли на задание.

По словам Авакова, есть задача до конца суток 8 июля локализовать все очаги возгорания.

Что этому предшествовало

Ранее глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявлял, что пророссийские боевики не готовы гарантировать безопасности, если украинская сторона использует самолеты для ликвидации пожара.

К слову, Северодонецк и охваченные пожаром населенные пункты вблизи расположены примерно в 25 километрах от линии разграничения.

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Лесные пожары на Луганщине: основное

Огонь вспыхнул еще 6 июля вблизи села Осколонівка.

Утром 7 июля пожар локализовали, однако к вечеру она разошлась с новой силой через ветры.

Возгорание охватило около 50 гектаров территории Боровского и Ахтырского лесничества в районе села Осколонівка, а также примерно 40 гектаров лесов Капитановского лесничества вблизи села Капітанове. Пламя досталось и окрестностей Северодонецка.

Из-за порывистого ветра и жары огонь перекинулся на жилой сектор поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района. Людей эвакуировали.

Среди причин рассматривают поджог.

Известно о пяти жертвах пожара, еще 32 человека находятся в больницах.

Всего к тушению привлечены 1 тысяча 125 человек и 201 единица техники из Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областей.

По состоянию на утро 8 июля ситуация контролируемая, а чиновники подсчитывают убытки.

Карта оккупированных территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала