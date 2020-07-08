Пожежі в Луганській області спалахнули 6 липня, вже наступного дня вогонь наробив немало лиха – забрав 5 життів, зруйнував десятки будинків і знищив тисячі гектарів лісу. На ранок 8 липня вогонь вдалось приборкати – залишились 3 порівняно незначні осередки вогнища.

Пожежі в Луганській області: яка ситуація зараз

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Загорівся ліс поблизу Сєвєродонецька, що на Луганщині. Через пориви вітру вогонь з двох лісництв Новоайдарського району стрімко наближався до ближніх селищ. За попередніми оцінками, пожежа вже винищила близько п’яти тисяч гектарів лісу.

На ранок 8 липня залишилися три слабкі осередки вогню, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу. Однак боротьба із пожежею продовжується.

Ліквідація і наслідки пожежі поблизу Сєвєродонека

Місцевих мешканців довелось евакуйовувати. Вогонь перекинувся на житловий сектор селищ Вовче та Смолянинове. Полум'я впритул підібралося і до самого обласного центру – Сєвєродонецька. Під загрозою опинились селища Боброве, Капітанове, Муратове, Борівське.

За даними голови ОДА, лише у Смоляниновому пошкоджені 69 будинків, з яких 23 повністю зруйновані. В уряді повідомили, що щонайменше 30 будинків згоріли вщент.



Зруйнований вогнем будинок на Луганщині / Фото ДСНС

Понад тисяча абонентів перебувають без електропостачання у селищах Олександрівка і Смолянинове.

Із вогнем боролися понад 1200 осіб та 200 одиниць техніки, серед них – підрозділи Нацгвардії та ЗСУ. Стягнули також сили з чотирьох найближчих областей – Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської.

Через проросійських бойовиків авіацію не вдалось залучити одразу, оскільки вони не підтвердили режим тиші . Однак після дозволу президента в зоні пожежі почали роботу 2 літаки АН-32П.



Рятувальники приборують пожежу / Фото ДСНС

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Причини пожежі в Луганській області

Наразі правоохоронці розглядають три основні версії лиха:

умисний підпал;

вплив аномально високої температури повітря та погодних умов;

необережне поводження з вогнем.

Водночас остаточної версії наразі немає – причину вставновлять лише після проведення комплексу необхідних експертиз.

Жертви та постраждалі

Вогонь вже призвів до смерті щонайменше п'яти осіб. Троє людей загинули в ДТП, коли виїжджали з селища Смолянинове. Ще один місцевий житель загинув у вогні.

У лікарнях перебувають 32 місцевих жителів. Вранці 8 липня до медиків звернулися двоє людей, дехто з них вже зміг повернутися додому.

Реакція влади

Президент України Володимир Зеленський, який разом із главою МВС, ДСНС та Нацполіції терміново виїхав на Луганщину, пообіцяв відшкодування:

по 300 тисяч гривень виділять кожній родині, яка втратила дім у вогні;

по 20 тисяч гривень постраждалим людям;

окремо допомогу виділять родинам загиблих під час пожеж.

Наразі ж переселенням постраждалих людей. Окрім того, заступники очільника Луганської ОДА за дорученням президента мають "пройтись по домівках", щоб з'ясувати, якої допомоги ще потребують люди.

Основне завдання уряду сьогодні – допомогти людям, які втратити домівки і майно. Даю доручення представникам органів місцевої влади та уряду терміново підготувати кошторис для виділення грошей. Кошти в резервному фонді є, на завтра (9 липня – 24 канал) будемо мати всі розрахунки та прізвища постраждалих сімей,

– сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

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