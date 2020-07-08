Пожежі в Луганській області: поліція назвала ймовірні причини
Правоохоронці розглядають три основні версії виникнення масштабних пожеж на Луганщині, яка вже забрала п’ять життів. Серед них – умисний підпал.
Ще дві ймовірні причини – погодні умови та необережне поводження з вогнем. Про це повідомляє глава Нацполіції України Ігор Клименко, пише пресслужба МВС.
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"Слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України, це – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, яке спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки", – пояснив він.
Три основні версії пожеж в Луганській області
- вплив аномально високої температури повітря та погодних умов;
- необережне поводження з вогнем;
- умисний підпал з хуліганських чи інших мотивів.
Клименко наголошує, що остаточну причину встановлять лише після проведення комплексу необхідних експертиз.
Основне завдання наразі – врятувати людей, а також не допустити випадків мародерства. Ми створили додаткові мобільні групи поліцейських, котрі посилено патрулюють ці райони,
– наголосив голова Національної поліції України.
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