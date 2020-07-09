Причина пожаров на Луганщине: полиция рассматривает версию о снаряде от боевиков
Правоохранители рассматривают три основные версии возникновения масштабных пожаров на Луганщине, которые уже унесли пять жизней. Среди них – умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем. Будет изучать следствие и вероятность попадания в леса вражеского снаряда.
Еще две вероятные причины – погодные условия и неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщает глава Нацполиции Украины Игорь Клименко, пишет пресс-служба МВД.
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"Следователи расследуют уголовное производство по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины, – нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, которое повлекло гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или другие тяжкие последствия", – пояснил он.
Три основные версии пожаров на Луганщине
- влияние аномально высокой температуры воздуха и погодных условий;
- неосторожное обращение с огнем;
- умышленный поджог из хулиганских или иных побуждений.
Клименко подчеркивает, что окончательную причину установят только после проведения комплекса необходимых экспертиз.
Основная задача сейчас – спасти людей, а также не допустить случаев мародерства. Мы создали дополнительные мобильные группы полицейских, которые усиленно патрулируют эти районы,
– подчеркнул глава Национальной полиции Украины.
Кроме того на заседании Кабмина Игорь Клименко отметил: изучать и версию о попадании боевого снаряда с оккупированных территорий. "У нас есть оперативная информация, что накануне был обстрел военно-опорного пункта со стороны противника боеприпасами", – отметил Клименко.
Лесные пожары на Луганщине: что надо знать
- Огонь уже истребил около 5 тысяч гектаров леса. К тушению пожара уже привлекли более 1200 человек и 200 единиц техники, среди них – подразделения Нацгвардии и ВСУ.
- Пламя вплотную подобралось к областному центру – Северодонецка. В соседних поселках уничтожены десятки домов.
- Президент Украины Владимир Зеленский дал разрешение на привлечение авиации. Это решение усложняли пророссийские боевики, которые не гарантировали безопасного неба. Сейчас на месте работают 2 самолета АН-32П.
- Огонь уже привел к смерти по меньшей мере пяти человек. В больницах находятся 32 местных жителей.
- Глава государства обещает материальную помощь семьям погибших, пострадавшим и тем, кто потерял свой дом в огне.