Правоохранители рассматривают три основные версии возникновения масштабных пожаров на Луганщине, которые уже унесли пять жизней. Среди них – умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем. Будет изучать следствие и вероятность попадания в леса вражеского снаряда.

Еще две вероятные причины – погодные условия и неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщает глава Нацполиции Украины Игорь Клименко, пишет пресс-служба МВД.

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"Следователи расследуют уголовное производство по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины, – нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, которое повлекло гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или другие тяжкие последствия", – пояснил он.

Три основные версии пожаров на Луганщине

влияние аномально высокой температуры воздуха и погодных условий;

неосторожное обращение с огнем;

умышленный поджог из хулиганских или иных побуждений.

Клименко подчеркивает, что окончательную причину установят только после проведения комплекса необходимых экспертиз.

Основная задача сейчас – спасти людей, а также не допустить случаев мародерства. Мы создали дополнительные мобильные группы полицейских, которые усиленно патрулируют эти районы,

– подчеркнул глава Национальной полиции Украины.

Кроме того на заседании Кабмина Игорь Клименко отметил: изучать и версию о попадании боевого снаряда с оккупированных территорий. "У нас есть оперативная информация, что накануне был обстрел военно-опорного пункта со стороны противника боеприпасами", – отметил Клименко.

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