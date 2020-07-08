Сумні наслідки пожеж на Луганщині показали з висоти пташиного польоту: відео
Пожежі на в Луганській області наробили чимало лиха – знищили ліси, будинки та навіть забрали людські життя. Наслідки смертоносного вогню зафіксували з допомогою безпілотника.
Масштаби руйнувань вражають. Відео опублікувала на своїй-фейсбук сторінці 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр".
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Відео наслідків пожеж на Луганщині
"Це вчорашнє ( 7 липня – 24 канал) відео лісової пожежі на Луганщині, зняте з безпілотника. Ви самі можете оцінити її масштаби. Вони колосальні. Горіли десятки гектарів лісу!" – мовиться у повідомленні.
Зазначимо, інженерні підрозділи бригади також долучились до боротьби з вогнем. Вони застосували інженерну машину розгородження для того, аби створити захисну смугу і «відрізати» частину лісу, що палає, від населених пунктів.
Дивіться відео наслідків пожеж:
Яка ситуація в Луганській області зараз
- На ранок 8 липня вдалось окалізувати вогонь, який за попередній день встиг знаяно поширитись. Збільшення площі пожежі провокував вітер.
- Через пожежу загинули п'ятеро людей, ще дестки опинилися у лікарні. Вогонь встиг знищити близько 5 тисяч гектарів землі, десятки будинків згоріли вщент.
- До гасіння пожежі вже залучили понад 1200 осіб та 200 одиниць техніки, серед них – підрозділи Нацгвардії та ЗСУ.
- На місце пожеж вирушив президент із керівниками МВС, ДСНС та Нацполіції. Усім постраждалим обіцяють грошову компенсацію.