Пожежі на в Луганській області наробили чимало лиха – знищили ліси, будинки та навіть забрали людські життя. Наслідки смертоносного вогню зафіксували з допомогою безпілотника.

Масштаби руйнувань вражають. Відео опублікувала на своїй-фейсбук сторінці 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр".

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Відео наслідків пожеж на Луганщині

"Це вчорашнє ( 7 липня – 24 канал) відео лісової пожежі на Луганщині, зняте з безпілотника. Ви самі можете оцінити її масштаби. Вони колосальні. Горіли десятки гектарів лісу!" – мовиться у повідомленні.

Зазначимо, інженерні підрозділи бригади також долучились до боротьби з вогнем. Вони застосували інженерну машину розгородження для того, аби створити захисну смугу і «відрізати» частину лісу, що палає, від населених пунктів.

Дивіться відео наслідків пожеж:

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