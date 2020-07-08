Пожары в Луганской области наделали много бед – уничтожили леса, дома и даже забрали человеческие жизни. Последствия смертоносного огня зафиксировали с помощью беспилотника.

Масштабы разрушений впечатляют. Видео опубликовала на своей-фейсбук странице 93 отдельная механизированная бригада "Холодный Яр".

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Видео последствий пожаров на Луганщине

"Это вчерашнее (7 июля – 24 канал) видео лесного пожара на Луганщине, снятое с беспилотника. Вы сами можете оценить его масштабы. Они колоссальны. Горели десятки гектаров леса!" – говорится в сообщении.

Отметим, что инженерные подразделения бригады также включились в борьбу с огнем. Они применили инженерную машину разграждения для того, чтобы создать защитную полосу и "отрезать" пылающую часть леса от населенных пунктов.

Смотрите видео последствий пожаров:

Какова ситуация в Луганской области сейчас