Печальные последствия пожаров на Луганщине показали с высоты птичьего полета: видео
Пожары в Луганской области наделали много бед – уничтожили леса, дома и даже забрали человеческие жизни. Последствия смертоносного огня зафиксировали с помощью беспилотника.
Масштабы разрушений впечатляют. Видео опубликовала на своей-фейсбук странице 93 отдельная механизированная бригада "Холодный Яр".
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Видео последствий пожаров на Луганщине
"Это вчерашнее (7 июля – 24 канал) видео лесного пожара на Луганщине, снятое с беспилотника. Вы сами можете оценить его масштабы. Они колоссальны. Горели десятки гектаров леса!" – говорится в сообщении.
Отметим, что инженерные подразделения бригады также включились в борьбу с огнем. Они применили инженерную машину разграждения для того, чтобы создать защитную полосу и "отрезать" пылающую часть леса от населенных пунктов.
Смотрите видео последствий пожаров:
Какова ситуация в Луганской области сейчас
- К утру 8 июля удалось локализировать огонь, который за предыдущий день успел значительно распространиться. Увеличение площади пожара спровоцировал ветер.
- Из-за пожара погибли пять человек, еще десятки оказались в больнице. Огонь успел уничтожить около 5 тысяч гектаров земли, десятки домов сгорели.
- К тушению пожара уже привлекли более 1200 человек и 200 единиц техники, среди них – подразделения Нацгвардии и ВСУ.
- На место пожаров отправился президент с руководителями МВД, ГСЧС и Нацполиции. Всем пострадавшим обещают денежную компенсацию.