У представителей России в Трехсторонней контактной группе нет никаких "красных линий" по переговорам на тему Донбасса. При этом в России заявляют, "красные линии" украинской стороны до конца неизвестны.

Козак про "красные линии"

"Никаких "красных линий" у Российской Федерации нет", – заявил в интервью ТАСС заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, который является куратором украинского направления и урегулирования конфликта на Донбассе.

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Козак добавил, что представители России в контактной группе имеют простые и однозначные директивы поддерживать любые договоренности, которые будут достигнуты "между Донбассом и Украиной" с целью предотвращения эскалации и мирного политического урегулирования конфликта.

При этом он отметил, что "красные линии" украинской стороны до конца неизвестны.

Им (украинской стороне – 24 канал) свойственно нередко формулировать свою позицию эзоповым языком. Одну из линий можно распознать – ни в коем случае не вести диалог с любыми представителями ОРДЛО. Но эта "красная линия" выходит за "красные линии" минских соглашений, которые однозначно приписывают этот диалог,

– заявил Козак.

О возможном выходе Киева из минских соглашений

"Выход Украины из минских соглашений для всех, конечно, будет необычайным событием. Но это будет политическим событием, а не ЧС природного или техногенного характера, где требуется заранее подготовленный детальный план действий по ликвидации последствий такой ЧС. С политической точки зрения мы будем готовы к любому развитию событий", – заверил заместитель главы администрации президента России.

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Что имеет в виду Казак, когда говорит о выходе из минских соглашений