Россия не имеет красных линий, красные линии Украины до конца неизвестны: заявление Козака
У представителей России в Трехсторонней контактной группе нет никаких "красных линий" по переговорам на тему Донбасса. При этом в России заявляют, "красные линии" украинской стороны до конца неизвестны.
Козак про "красные линии"
"Никаких "красных линий" у Российской Федерации нет", – заявил в интервью ТАСС заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, который является куратором украинского направления и урегулирования конфликта на Донбассе.
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Козак добавил, что представители России в контактной группе имеют простые и однозначные директивы поддерживать любые договоренности, которые будут достигнуты "между Донбассом и Украиной" с целью предотвращения эскалации и мирного политического урегулирования конфликта.
При этом он отметил, что "красные линии" украинской стороны до конца неизвестны.
Им (украинской стороне – 24 канал) свойственно нередко формулировать свою позицию эзоповым языком. Одну из линий можно распознать – ни в коем случае не вести диалог с любыми представителями ОРДЛО. Но эта "красная линия" выходит за "красные линии" минских соглашений, которые однозначно приписывают этот диалог,
– заявил Козак.
О возможном выходе Киева из минских соглашений
"Выход Украины из минских соглашений для всех, конечно, будет необычайным событием. Но это будет политическим событием, а не ЧС природного или техногенного характера, где требуется заранее подготовленный детальный план действий по ликвидации последствий такой ЧС. С политической точки зрения мы будем готовы к любому развитию событий", – заверил заместитель главы администрации президента России.
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Что имеет в виду Казак, когда говорит о выходе из минских соглашений
- Заявление украинского министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, который ранее сказал о необходимости модернизации минских договоренностей.
- Резников также заявил, что минские соглашения так и не были легитимизированы ни Верховной Радой, ни российской Госдумой.
- Поэтому соглашения не являются актом международно-правового характера.
- Кроме того, их срок истек. В частности, Резников напомнил, что последние даты, прописанные в минских соглашениях, прошедших в 2015 году.
- Министр при этом подчеркнул, что Украина остается сторонником использования минского процесса как площадки для переговоров.