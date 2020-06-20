Российская сторона выражает свое недовольство, когда Украина заявляет о существующих проблемах в минских договоренностях. А представитель Путина Дмитрий Песков даже позволяет себе заявления о том, что "ситуация потенциально опасная".

В России утверждают, что Украина заявляет о невозможности выполнения минских договоренностей. И именно вокруг этого выражают свою обеспокоенность и считают "потенциально опасной" ситуацию с урегулированием конфликта на Донбассе. Такое мнение высказал Песков в одной из программ на российском телевидении, пишет "Интерфакс-Украина".

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"Не может не вызывать обеспокоенности слова о необязательности или невозможности выполнения минских договоренностей, которые звучат все чаще и чаще. Если это будет дальше звучать чаще, и если это будет принимать форму совершенно официальных заявлений, то, конечно, это будет заводить ситуацию в тупик", – заявил Песков.

Он отметил, что Россия вряд ли будет искать другие каналы связи с Украиной относительно ситуации на Донбассе. По его словам, "никто не может предсказать, насколько может быть сформирован альтернативный канал для работы".

Что вызвало возмущение спикера Путина

Так в России отреагировали на слова министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова о необходимости модернизации минских договоренностей.

"Сегодня мы делаем все, чтобы доказать, что Украина делает максимальные шаги, чтобы попытаться выполнить Минск. Если Россия действительно готова это пробовать, а если нет – соответственно, придется принимать другое решение, в том числе для этих Минских соглашений, которые как минимум подлежат модернизации", – заявил Резников в пределах онлайн-дискуссии относительно минских переговоров 12 июня.

По его словам, они так и не были легитимизированы ни Верховной Радой, ни российской Госдумой. Поэтому они не являются актом международно-правового характера. Кроме того, их срок истек. Резников напомнил, что последние даты, установленные в минских сделках, всплывают 2015 годом.

При этом он добавил, что Украина остается сторонником использования минского процесса как площадки для переговоров. Резников отметил, что важным аспектом работы, которая ведется именно в Минске, является вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Также российская сторона приписывает заместителю председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Александру Мережко слова о том, что "минский договор для Украины не обязателен". При этом такое заявление они делают на основе слов представителя России на заседании ТКГ Бориса Грызлова.