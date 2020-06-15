В России заявили, что Украина хочет будто бы выйти из минских соглашений. Причина – введение Киевом в состав Трехсторонней контактной группы переселенцев. Что будет с минскими договоренностями – в материале 24 канала.

Из Минска всегда есть шанс выйти

Как отметил 24 каналу представитель в Kyivstratpro Тарас Семенюк, из минских сделок всегда есть шанс выйти. Но это может привести к геополитической конфликтной ситуации.

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Россия заявит, что минские соглашения – единственный документ, которые подписали все стороны переговоров. Если Украина выходит, Россия снимает с себя обязательства и будет требовать снятия санкций,

– считает Тарас Семенюк.

Эксперт отмечает: в Офисе президента Зеленского говорили о плаве Б в отношении Донбасса. Очевидно, должна быть дискуссия о введении миротворцев ООН. Но в Совбезе ООН должно быть консенсусное голосование. А Россия, как известно, имеет право вето.

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"Есть понимание, как двигаться в переговорном процессе, но он будет непростым. Россия будет выставлять новые условия для продолжения диалога", – отмечает международник.



Россия в ответ может попытаться снять санкции? / Фото 24 канала

Семенюк замечает: Украина правильно ставит акцент на социальное примирение, а потом вопросы безопасности и политические вопросы. Надо, по его словам, успешно реализовать реформы в Украине. Это лучший способ для реинтеграции ОРДЛО.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отмечает: Украина в течение последнего года демонстрирует инициативность на переговорах по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. В частности, что касается расширения Трехсторонней контактной группы на минских переговорах.

Это попытка со стороны президента Зеленского обновить минские соглашения. Непосредственно не получается – Россия против. Надо заходить с тыла и менять модель переговоров. В частности, включая представителей проукраинской части Донбасса,

– говорит Фесенко.

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Эксперт отмечает: такие действия Украины не нравятся России и сепаратистам. Они будут пытаться противодействовать. Впрочем, вода камень точит. Надо навязывать свою позицию. По словам Фесенко, Кремль может в ответ продолжить российскую паспортизацию жителей ОРДЛО. Тогда это означает, что никакой реинтеграции ОРДЛО не будет. В выборах могут участвовать только граждане Украины.

Кого Украины включила к участию в ТКГ

Сергей Гармаш – журналист, будет представлять Донецкую область;

Денис Казанский – журналист, будет представлять Донецкую область;

Вадим Горан – юрист, руководитель Международной общественной организации "Луганское землячество", будет представлять Луганскую область;

Константин Либстер – врач, будет представлять Луганскую область. Отметим, что отец врача в базе сайта "Миротворец", поскольку поддерживает связи с оккупационной администрацией, активно участвует в пророссийских пропагандистских акциях, а также имеет награды террористической организации "ЛНР".

Саботаж "Минска" Украиной абсурдный

Как отметил глава МИД Дмитрий Кулеба, один из принципов работы Украины в Минске – метод наступательной дипломатии. Чтобы заставить Россию реагировать и идти на конструктивные действия. Поэтому "аргументы" России о якобы саботаже "Минска" со стороны Украины абсурдны. Международные партнеры признают конструктивность предложений Украины и попытки найти решение. Впрочем, замечает министр, минский процесс в хрупком состоянии. Его жизнеспособность поддерживают Украина, Германия и Франция.

Я бы сказал, что "Минск" не умер, но Украина держит его на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких. Простите за черный юмор,

– отметил Дмитрий Кулеба.

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Владимир Фесенко отмечает: представители Донбасса на переговорах ТКГ, которые занимают проукраинскую позицию, – прецедент.

Разрушается монополия двух так называемых сепаратистских республик на представительство интересов Донбасса. Как в шахматах, мы начинаем белыми и навязываем свою комбинацию и тактику,

– отмечает Владимир Фесенко.



Стоит вернуться к плану ввода миротворцев на Донбасс / Коллаж 24 канала

С ним соглашается Тарас Семенюк. Международник отмечает: президент Зеленский, в отличие от Порошенко, проявляет инициативу относительно минского переговорного процесса. В частности, Зеленский расширяет украинскую делегацию представителями Донбасса.

Никто лучше, чем представители Донбасса, которые на себе пережили негативные факты оккупации не может сказать, что же происходит на самом деле. Желание Украины вести диалог вызвало такую ​​реакцию России, которая не хочет играть по этим правилам. Это усиливает Зеленского и Украину. Надо действовать так же и дальше,

– убежден Тарас Семенюк.

Во-вторых, отмечает эксперт, украинская власть выбила козырь из рук россиян, которые настаивали на том, что они предложат представителей ОРДЛО для участия в ТКГ. Очевидно, что это должны быть руководители оккупационных администраций, которые не имеют никакого отношения к украинским реалиям и желания урегулировать конфликт также нет.

Министр по реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников подчеркивает: Украина имеет много претензий к "Минску", однако готова дать ему еще один шанс, потому что лучшей альтернативы нет. Пока нет другой площадки контакта с Россией.