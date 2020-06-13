Сможет ли Россия оккупировать Украину: в США проанализировали военную силу армии Путина
Специалисты из США оценили потенциал российской армии и сценария нападения на Украину. Согласно их прогнозам, войска Путина не смогут продолжить оккупировать новые территории Украины.
Россия в случае возобновления военного вторжения в Украину не сможет даже приблизиться к берегам Днепра. Об этом говорится в отчете американского аналитического центра RAND.
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Как американские аналитики оценивают мощь армии РФ
- Согласно данным аналитиков RAND, способность армии Путина отправлять войска за рубеж значительно сократилась после развала Советского Союза.
- Пока "экспедиционный" потенциал российских военных составляет лишь 30% от потенциала, который был в советской армии, а потенциал Сухопутных войск – всего 20%.
- Количество самолетов российской военной транспортной авиации сократилось с 500 до 100 единиц, а количество десантных кораблей – с 80 до 20. Количество танков, которые можно транспортировать – с 603 до 203.
Сможет ли Россия продолжить оккупацию Украины
- Аналитики RAND указывают на высокий мобильный потенциал именно Южного и Западного военных округов России, в "сфере ответственности" которых находится Украина.
- Также на границе с Украиной Кремль продолжает активно развивать свою военную инфраструктуру. Сейчас там на постоянной основе дислоцируются 20-я и 8-я армии.
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- Вместе с тем, даже имея возможность выставить около 215 батальонных тактических групп, РФ никогда не сможет бросить их против Украины. Все из-за невозможности защитить другие стратегические направления.
- Если России удастся перебросить в Украину группировку численностью 130 – 150 тысяч военных, этого может хватить лишь для нанесения значительных потерь соединениям и подразделениям ВСУ.
- Однако об "эффективной" оккупации даже Левобережной Украины не может идти речи. В RAND считают, что такого количества военной силы хватит разве что для контроля над крупным городом-миллионником, вроде Харькова.
- Кроме того, призывники составляют значительную часть российских вооруженных сил, но существуют политические ограничения на их использование для боевых действий.