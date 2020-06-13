Специалисты из США оценили потенциал российской армии и сценария нападения на Украину. Согласно их прогнозам, войска Путина не смогут продолжить оккупировать новые территории Украины.

Россия в случае возобновления военного вторжения в Украину не сможет даже приблизиться к берегам Днепра. Об этом говорится в отчете американского аналитического центра RAND. Актуально Россия перебросила в оккупированный Донбасс танки, БТРы и грузовики: где их заметила ОБСЕ Как американские аналитики оценивают мощь армии РФ Согласно данным аналитиков RAND, способность армии Путина отправлять войска за рубеж значительно сократилась после развала Советского Союза.

Пока "экспедиционный" потенциал российских военных составляет лишь 30% от потенциала, который был в советской армии, а потенциал Сухопутных войск – всего 20%.

Количество самолетов российской военной транспортной авиации сократилось с 500 до 100 единиц, а количество десантных кораблей – с 80 до 20. Количество танков, которые можно транспортировать – с 603 до 203. Сможет ли Россия продолжить оккупацию Украины Аналитики RAND указывают на высокий мобильный потенциал именно Южного и Западного военных округов России , в "сфере ответственности" которых находится Украина.

, в "сфере ответственности" которых находится Украина. Также на границе с Украиной Кремль продолжает активно развивать свою военную инфраструктуру. Сейчас там на постоянной основе дислоцируются 20-я и 8-я армии. К теме Россия завершает формирование двух армий возле границы с Украиной, – разведка Вместе с тем, даже имея возможность выставить около 215 батальонных тактических групп , РФ никогда не сможет бросить их против Украины. Все из-за невозможности защитить другие стратегические направления.

, РФ никогда не сможет бросить их против Украины. Все из-за невозможности защитить другие стратегические направления. Если России удастся перебросить в Украину группировку численностью 130 – 150 тысяч военных , этого может хватить лишь для нанесения значительных потерь соединениям и подразделениям ВСУ.

, этого может хватить лишь для нанесения значительных потерь соединениям и подразделениям ВСУ. Однако об "эффективной" оккупации даже Левобережной Украины не может идти речи . В RAND считают, что такого количества военной силы хватит разве что для контроля над крупным городом-миллионником, вроде Харькова.

. В RAND считают, что такого количества военной силы хватит разве что для контроля над крупным городом-миллионником, вроде Харькова. Кроме того, призывники составляют значительную часть российских вооруженных сил, но существуют политические ограничения на их использование для боевых действий. Обратите внимание! Ранее в Минобороны заявили, что с 2014 года Россия втрое увеличила свой военный потенциал у границ Украины. К 2022 – 2023 годов войска РФ будут способны проводить полноценные стратегические наступательные действия против Украины без проведения мобилизации.