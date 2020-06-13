Чи зможе Росія окупувати Україну: в США проаналізували військову силу армії Путіна
Фахівці зі США оцінили потенціал російської армії та сценарії нападу на Україну. Згідно з їхніми прогнозами, війська Путіна не зможуть продовжити окуповувати нові території України.
Росія у випадку поновлення військового вторгнення в Україну не зможе навіть наблизитися до берегів Дніпра. Про це мовиться у звіті американського аналітичного центру RAND.
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Як американські аналітики оцінюють міць армії РФ
- Згідно з даними аналітиків RAND, здатність армії Путіна відправляти війська за кордон значно скоротився після розвалу Радянського Союзу.
- Наразі "експедиційний" потенціал російських військових становить лише 30% від потенціалу, який був у радянській армії, а потенціал Сухопутних військ – всього 20%.
- Кількість літаків російської військової транспортної авіації скоротилася з 500 до 100 одиниць, а кількість десантних кораблів – з 80 до 20. Кількість танків, які можна транспортувати – з 603 до 203.
Чи зможе Росія продовжити окупацію України
- Аналітики RAND вказують на високий мобільний потенціал саме Південного та Західного військових округів Росії, у "сфері відповідальності" яких перебуває Україна.
- Також на кордоні з Україною Кремль продовжує активно розвивати свою військову інфраструктурую. Зараз там на постійній основі дислокуються 20-та та 8-а армії.
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- Водночас навіть маючи можливість виставити близько 215 батальйонних тактичних груп, РФ ніколи не зможе кинути їх проти України. Все через неможливість захистити інші стратегічні напрямки.
- Якщо Росії вдасться перекинути в Україну угруповання чисельністю 130 – 150 тисяч військових, цього може вистачити лише для нанесення значних втрат з'єднанням і підрозділам ЗСУ.
- Однак про "ефективну" окупацію навіть Лівобережної України не може йти мови. У RAND вважають, що такої кількості військової сили вистачить хіба що для контролю над великим містом-мільйонником, на кшталт Харкова.
- Крім того, призовники складають значну частину російських збройних сил, але існують політичні обмеження щодо їх використання для бойових дій.