Фахівці зі США оцінили потенціал російської армії та сценарії нападу на Україну. Згідно з їхніми прогнозами, війська Путіна не зможуть продовжити окуповувати нові території України.

Росія у випадку поновлення військового вторгнення в Україну не зможе навіть наблизитися до берегів Дніпра. Про це мовиться у звіті американського аналітичного центру RAND. Актуально Росія перекинула на окупований Донбас танки, БТРи та вантажівки: де їх помітила ОБСЄ Як американські аналітики оцінюють міць армії РФ Згідно з даними аналітиків RAND, здатність армії Путіна відправляти війська за кордон значно скоротився після розвалу Радянського Союзу.

Наразі "експедиційний" потенціал російських військових становить лише 30% від потенціалу, який був у радянській армії, а потенціал Сухопутних військ – всього 20%.

Кількість літаків російської військової транспортної авіації скоротилася з 500 до 100 одиниць, а кількість десантних кораблів – з 80 до 20. Кількість танків, які можна транспортувати – з 603 до 203. Чи зможе Росія продовжити окупацію України Аналітики RAND вказують на високий мобільний потенціал саме Південного та Західного військових округів Росії , у "сфері відповідальності" яких перебуває Україна.

, у "сфері відповідальності" яких перебуває Україна. Також на кордоні з Україною Кремль продовжує активно розвивати свою військову інфраструктурую. Зараз там на постійній основі дислокуються 20-та та 8-а армії. До теми Росія завершує формування двох армій поблизу кордону з Україною, – розвідка Водночас навіть маючи можливість виставити близько 215 батальйонних тактичних груп , РФ ніколи не зможе кинути їх проти України. Все через неможливість захистити інші стратегічні напрямки.

, РФ ніколи не зможе кинути їх проти України. Все через неможливість захистити інші стратегічні напрямки. Якщо Росії вдасться перекинути в Україну угруповання чисельністю 130 – 150 тисяч військових , цього може вистачити лише для нанесення значних втрат з'єднанням і підрозділам ЗСУ.

, цього може вистачити лише для нанесення значних втрат з'єднанням і підрозділам ЗСУ. Однак про "ефективну" окупацію навіть Лівобережної України не може йти мови . У RAND вважають, що такої кількості військової сили вистачить хіба що для контролю над великим містом-мільйонником, на кшталт Харкова.

. У RAND вважають, що такої кількості військової сили вистачить хіба що для контролю над великим містом-мільйонником, на кшталт Харкова. Крім того, призовники складають значну частину російських збройних сил, але існують політичні обмеження щодо їх використання для бойових дій. Зверніть увагу! Раніше в Міноборони заявили, що з 2014 року Росія втричі збільшила свій військовий потенціал біля кордонів України. До 2022 – 2023 років війська РФ будуть здатні проводити повноцінні стратегічні наступальні дії проти України без проведення мобілізації.