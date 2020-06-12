Росія продовжує перекидати на окупований Донбас військову техніку та живу силу. Робить це підпільно, але безпілотники спостерігачів все одно фіксують такі факти.

Щоб приховати переміщення окупаційних сил і засобів та проїхати непоміченим для представників ОБСЄ, ворог використовує ґрунтові дороги, минаючи офіційні пункти пропуску, йдеться у звіті української сторони СЦКК.

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Однак безпілотники спостерігачів інколи помічають порушення з російської сторони:

щонайменше 30 тентованих вантажівок, які в’їхали зі сторони Російської Федерації на тимчасово непідконтрольну урядові України територію, оминаючи офіційні пункти пропуску;

понад 70 вантажівок військового типу, ремонтно-евакуаційні машини, два танки Т-64 та два бронетранспортери БТР-80, які були розміщені в окупованому Луганську;

поблизу житлового району в місті Харцизьк виявлено зенітний ракетний комплекс 9К35 "Стріла-10".

"Своїми діями вони підтверджують прагнення до подальшого загострення конфлікту, збільшуючи кількість озброєння та військової техніки в безпосередній близькості до лінії зіткнення, чим наражають на небезпеку мирних мешканців в окупованих ними населених пунктах", – відзначили в українській стороні СЦКК.

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Окрім вже згаданого ЗРК в Харцизьку, спостерігачі виявили фортифікаційні споруди у житлових кварталах Горлівки. У місті нещодавно виявлено вириті дві нові траншеї та збудовані захисні споруди.

Крім того, на околицях населеного пункту Широка Балка було зафіксовано приблизно 590 протитанкових мін.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу