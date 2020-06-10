Росія причетна до війни на Донбасі, – прокурор у справі збиття літака MH17 у залі суду
В Нідерландах відбувається судовий процес щодо збиття літака Boeing рейсу MH17 в небі над Донбасом. Серед звинувачених – троє росіян та один українець. А прокурор заявляє про причетність до цієї справи й Росії.
Слідство ма докази прямої участі Росії у збройному конфлікті на сході України. Таку заяву зробив прокурор Вард Фердинандуссе під час розгляду справи у суді в Нідерландах, повідомляє "Радіо Свобода".
До слова У тілах загиблих в авіакатастрофі МН17 знайшли осколки російської ракети, – прокурор
За його словами, під час розслідування були зібрані того, шо Росія постачала озброєння, здійснювала набір бойовиків та платила їм. Крім того російські чиновники були залучені до організації й координації збройних груп, які воювали проти української армії.
Російська влада завжди заперечувала участь у збройному конфлікті на сході України і командування угрупованнями "ДНР" та "ЛНР". Проте під час розслідування стало чітко зрозуміло, що Росія у відповідний період у районі 17 липня 2014 року була безпосередньо залучена до збройного конфлікту,
– заявив прокурор.
Чому прокурор заговорив про причетність Росії до війни на Донбасі
Є так зване право імунітету учасника збройного конфлікту (combatant immunity). Однак цей імунітет застосовується лише до військових регулярних збройних сил у міжнародних конфліктах, і в разі, якщо сторона конфлікту дотримується законів війни. Відтак їх не можна було б судити у суді загальної інстанції.
Однак слідство взяло до уваги те, що Росія заперечує свою причетність до збройних формувань на Донбасі, і що ватажки цих формувань заявляли, що вони діють самостійно. Також враховуючи, що закони війни в липні 2014 року широко порушувалися, слідство дійшло висновку, що підозрюваних можна судити за загальним правом.
Збиття літака рейсу МН17 та справа в суді: коротко
- 17 липня 2014 року у небі над Донбасом збили пасажирський літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines. Лайнер здійснював рейс MH17 Амстердам – Куала-Лумпур.
- За інформацією офіційного слідства, ракету "Бук", яка влучила в літак, привезли на окупований Донбас. Належала вона 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка розташовується в Курській області.
- Російська влада заперечує причетність своїх структур до трагедії. Вона висунула чимало інших варіантів, намагаючись у всьому звинуватити Росію.
- Прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення колишньому "міністру оборони" так званої "ДНР" Ігорю Гіркіну, росіянам Сергієві Дубінському, Олегові Пулатову та українцю Леоніду Харченку (бойовик "ДНР"). Дубінському можуть інкримінувати організацію атаки на літак, а Пулатову – перевезення "Бука", з якого збили літак та організацію "охорони" району падіння уламків збитого літака.
- Попри те, що суд відбувається в Гаазі, не варто плутати його з Міжнародним кримінальним судом в Гаазі (який, серед іншого, розглядає і воєнні злочини). Цю справу розглядає судова колегія окружного суду Гааги (хоча самі засідання відбудуться у судовому комплексі, розташованому неподалік аеропорту Схіпхол біля Амстердама).
- 8 червня стартував другий блок слухань справи МН17. Він триватиме до 3 липня. Суд підсумує результати попереднього блоку, а прокуратура представить кримінальне розслідування злочину.
- На другу сесію судових засідань не прибув жоден з чотирьох підозрюваних. Однак 8 червня на засіданні був адвокат громадянина РФ Олега Пулатова.