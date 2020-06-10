В Нідерландах відбувається судовий процес щодо збиття літака Boeing рейсу MH17 в небі над Донбасом. Серед звинувачених – троє росіян та один українець. А прокурор заявляє про причетність до цієї справи й Росії.

Слідство ма докази прямої участі Росії у збройному конфлікті на сході України. Таку заяву зробив прокурор Вард Фердинандуссе під час розгляду справи у суді в Нідерландах, повідомляє "Радіо Свобода".

До слова У тілах загиблих в авіакатастрофі МН17 знайшли осколки російської ракети, – прокурор

За його словами, під час розслідування були зібрані того, шо Росія постачала озброєння, здійснювала набір бойовиків та платила їм. Крім того російські чиновники були залучені до організації й координації збройних груп, які воювали проти української армії.

Російська влада завжди заперечувала участь у збройному конфлікті на сході України і командування угрупованнями "ДНР" та "ЛНР". Проте під час розслідування стало чітко зрозуміло, що Росія у відповідний період у районі 17 липня 2014 року була безпосередньо залучена до збройного конфлікту,

– заявив прокурор.

Чому прокурор заговорив про причетність Росії до війни на Донбасі

Є так зване право імунітету учасника збройного конфлікту (combatant immunity). Однак цей імунітет застосовується лише до військових регулярних збройних сил у міжнародних конфліктах, і в разі, якщо сторона конфлікту дотримується законів війни. Відтак їх не можна було б судити у суді загальної інстанції.

Однак слідство взяло до уваги те, що Росія заперечує свою причетність до збройних формувань на Донбасі, і що ватажки цих формувань заявляли, що вони діють самостійно. Також враховуючи, що закони війни в липні 2014 року широко порушувалися, слідство дійшло висновку, що підозрюваних можна судити за загальним правом.

Збиття літака рейсу МН17 та справа в суді: коротко