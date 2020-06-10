В Нидерландах проходит судебный процесс по делу катастрофы самолета Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом. Среди обвиняемых – трое россиян и один украинец. А прокурор заявляет о причастности к этому делу и России.

У следствия есть доказательства прямого участия России в вооруженном конфликте на востоке Украины. Такое заявление сделал прокурор Вард Фердинандуссе при рассмотрении дела в суде в Нидерландах, сообщает "Радио Свобода".

К слову В телах погибших в авиакатастрофе МН17 нашли осколки российской ракеты, – прокурор

По его словам, в ходе расследования были собраны доказательства того, что Россия поставляла вооружение, опроводила набор боевиков и платила им. Кроме того российские чиновники были привлечены к организации и координации вооруженных групп, которые воевали против украинской армии.

Российская власть всегда отрицала участие в вооруженном конфликте на востоке Украины и командование группировками "ДНР" и "ЛНР". Однако в ходе расследования стало четко понятно, что Россия в соответствующий период в районе 17 июля 2014 года была непосредственно вовлечена в вооруженный конфликт,

– заявил прокурор.

Почему прокурор заговорил о причастности России к войне на Донбассе

Есть так называемое право иммунитета участника вооруженного конфликта (combatant immunity). Однако этот иммунитет применяется только к военным регулярным вооруженным силам в международных конфликтах, и в случае, если сторона конфликта соблюдает законы войны. Поэтому их нельзя было бы судить в суде общей инстанции.

Однако следствие приняло во внимание то, что Россия отрицает свою причастность к вооруженным формированиям на Донбассе, и главари этих формирований заявляли, что они действуют самостоятельно. Также учитывая, что законы войны в июля 2014 года широко нарушались, следствие пришло к выводу, что подозреваемых можно судить по общему праву.

Кататсрофа самолета рейса МН17 и дело в суде: коротко