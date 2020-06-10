Россия причастна к войне на Донбассе, – прокурор по делу катастрофы самолета MH17 в зале суда
В Нидерландах проходит судебный процесс по делу катастрофы самолета Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом. Среди обвиняемых – трое россиян и один украинец. А прокурор заявляет о причастности к этому делу и России.
У следствия есть доказательства прямого участия России в вооруженном конфликте на востоке Украины. Такое заявление сделал прокурор Вард Фердинандуссе при рассмотрении дела в суде в Нидерландах, сообщает "Радио Свобода".
К слову В телах погибших в авиакатастрофе МН17 нашли осколки российской ракеты, – прокурор
По его словам, в ходе расследования были собраны доказательства того, что Россия поставляла вооружение, опроводила набор боевиков и платила им. Кроме того российские чиновники были привлечены к организации и координации вооруженных групп, которые воевали против украинской армии.
Российская власть всегда отрицала участие в вооруженном конфликте на востоке Украины и командование группировками "ДНР" и "ЛНР". Однако в ходе расследования стало четко понятно, что Россия в соответствующий период в районе 17 июля 2014 года была непосредственно вовлечена в вооруженный конфликт,
– заявил прокурор.
Почему прокурор заговорил о причастности России к войне на Донбассе
Есть так называемое право иммунитета участника вооруженного конфликта (combatant immunity). Однако этот иммунитет применяется только к военным регулярным вооруженным силам в международных конфликтах, и в случае, если сторона конфликта соблюдает законы войны. Поэтому их нельзя было бы судить в суде общей инстанции.
Однако следствие приняло во внимание то, что Россия отрицает свою причастность к вооруженным формированиям на Донбассе, и главари этих формирований заявляли, что они действуют самостоятельно. Также учитывая, что законы войны в июля 2014 года широко нарушались, следствие пришло к выводу, что подозреваемых можно судить по общему праву.
Кататсрофа самолета рейса МН17 и дело в суде: коротко
- 17 июля 2014 года в небе над Донбассом сбили пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines. Лайнер совершал рейс MH17 Амстердам – Куала-Лумпур.
- По информации официального следствия, ракету "Бук", которая попала в самолет, привезли на оккупированный Донбасс. Принадлежала она 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, которая располагается в Курской области.
- Российская власть отрицает причастность своих структур к трагедии. Она выдвинула немало других вариантов, пытаясь во всем обвинить Украину.
- Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения бывшему "министру обороны" так называемой "ДНР" Игорю Гиркину, россиянам Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко (боевик "ДНР»). Дубинскому могут инкриминировать организацию атаки на самолет, а Пулатову – перевозку "Бука", из которого сбили самолет и организацию "охраны" района падения обломков сбитого самолета.
- Несмотря на то, что суд проходит в Гааге, не стоит путать его с Международным уголовным судом в Гааге (который, среди прочего, рассматривает и военные преступления). Это дело рассматривает судебная коллегия окружного суда Гааги (хотя сами заседания пройдут в судебном комплексе, расположенном недалеко от аэропорта Схипхол у Амстердама).
- 8 июня стартовал второй блок слушаний дела по МН17. Он продлится до 3 июля. Суд суммирует результаты предыдущего блока, а прокуратура представит уголовное расследование преступления.
- На вторую сессию судебных заседаний не явился ни один из четырех подозреваемых. Однако 8 июня на заседании был адвокат гражданина РФ Олега Пулатова.