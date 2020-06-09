Эксперты нашли в теле погибшего пилота в авиакатастрофе самолета рейса МН17 в небе над Донбассом обломок, который похож на фрагмент новой российской ракеты "Бук".

Прокурор Тейс Бергер во время судебного заседания в Нидерландах заявил, что в обломках и телах погибших удалось обнаружить только 370 осколков из 8 тысяч, пишет The Sydney Morning Herald.

Кстати Москва манипулирует: следствие по MH17 не принимает версию России о месте запуска ракеты

Что обнаружили в телах погибших

Эксперты отметили три уникальные осколочные формы – "плитка", "решетка" и "бабочка". Таких 29 стальных осколков обнаружили в телах экипажа, один из них, в форме "бабочки", в плоти пилота.

Прокурор Тейс Бергер добавил, что эти обломки сравнили с характеристиками фрагментированных частей украинской демонтированной боеголовки и фрагментами боеголовок, которые были получены после испытаний в Финляндии и в Украине.

Фрагменты оказались похожими на тип 9М38М1, то есть на новые российские ракеты "Бук".

Заметим, что ранее адвокат Джерри Скиннер заявил, что президент РФ Владимир Путин дал разрешение на использование "Бука", который сбил самолет над Донбассом.

Что известно о сбитии МН17?17 июля 2014 года в небе над Донбассом из ракеты "Бук" сбили пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines. Погибли все 298 пассажиров и члены экипажа.



Официальное следствие подтвердило, что ракету "Бук", которая попала в самолет, привезли на оккупированный Донбасс. Принадлежала она 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, расположенной в Курской области. Российские власти все отрицают.



Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения бывшему "министру обороны" так называемой "ДНР" Игорю Гиркину, россиянам Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко (боевик "ДНР"). Сейчас продолжается слушание дела в Нидерландах.

Что могло стать причиной катастрофы МH17: версии прокуратуры Нидерландов – по ссылке.