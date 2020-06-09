Експерти знайшли у тілі загиблого пілота в авіакатастрофі літака рейсу МН17 у небі над Донбасом уламок, який схожий на фрагмент нової російської ракети "Бук".

Прокурор Тейс Бергер під час судового засідання у Нідерландах заявив, що в уламках і тілах загиблих вдалося виявити тільки 370 осколків з 8 тисяч, пише The Sydney Morning Herald.

До речі Москва маніпулює: слідство щодо MH17 не приймає версію Росії про місце запуску ракети

Що виявили у тілах загиблих

Експерти наголосили на трьох унікальних осколкових формах – "плитка", "решітка" і "метелик". Таких 29 сталевих осколків виявили в тілах екіпажу, один із них, у формі "метелика", був у тілі пілота.

Прокурор Тейс Бергер додав, що ці уламки порівняли з характеристиками фрагментованих частин української демонтованої боєголовки і фрагментами боєголовок, які були отримані після випробувань у Фінляндії і в Україні.

Фрагменти виявились схожими на тип 9М38М1, тобто на нові російські ракети "Бук".

Зауважимо, що раніше адвокат Джеррі Скіннер заявив, що президент РФ Володимир Путін дав дозвіл на використання "Бука", який збив літак над Донбасом.

Що відомо про збиття МН17?17 липня 2014 року у небі над Донбасом з ракети "Бук" збили пасажирський літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines. Загинули усі 298 пасажирів та члени екіпажу.



Офіційне слідство підтвердило, що ракету "Бук", яка влучила в літак, привезли на окупований Донбас. Належала вона 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка розташована у Курській області. Російська влада все заперечує.



Прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення колишньому "міністру оборони" так званої "ДНР" Ігорю Гіркіну, росіянам Сергієві Дубінському, Олегові Пулатову та українцю Леоніду Харченку (бойовик "ДНР"). Наразі триває слухання справи у Нідерландах.

Що могло стати причиною катастрофи МH17: версії прокуратури Нідерландів – за посиланням.