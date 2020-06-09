Слідство у справі MH17 виключає версію Росії про те, що ракету по пасажирському літаку начебто випустили з населеного пункту, контрольованого Україною. Тим паче, що "докази", представлені РФ, мають відмінності з тими, які представили інші джерела. Ба більше – Росія навіть не спромоглася подати їх оригінали.

Так, Москва наполягає на тому, що ракету нібито запустили з району села Зарощенське, яке в липні 2014 контролювали Збройні сили України. Про це під слухань розповів прокурор Вард Фердінандуссе, передає nu.nl.

Актуально Що могло стати причиною катастрофи МH17: Прокуратура Нідерландів оприлюднила кілька версій

За його словами, літак на висоті у понад 10 кілометрів у цьому районі могла збити тільки установка "Бук". Так, найімовірніше, ракета могла бути запущена з району села Первомайське. Однак, наразі вивчаються інші альтернативні місця.

Російська сторона наполягає, що запуск здійснили з району села Зарощенське, що під Амвросіївкою. Населений пункт тоді контролювався ЗСУ. Заяву додали до справи, а слідчі ретельно вивчили цю інформацію.

Які "докази" надала Росія:

На підтвердження своєї версії Москва надала супутникові знімки місцевості від 17 липня 2014 року.

Втім, слідчі зійшлися на тому, що Москва маніпулює датою .

. Ба більше – ці знімки мають "нез'ясовні відмінності" від зображень з інших джерел.

Окрім того, Міноборони РФ не надало оригінали, оскільки вони не були збережені через нібито сильну хмарність.

У підсумку суд зазначив, що, наявні докази надто суперечать названим точкам старту.

Обвинувачення наголошує, що складність полягає ще й у тому, що Україна заявляє про відсутність ракет такого типу на озброєнні, а Росія стверджує зворотне.

Що відомо про збиття МН17: коротко