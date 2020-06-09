Москва маніпулює: слідство щодо MH17 не приймає версію Росії про місце запуску ракети
Слідство у справі MH17 виключає версію Росії про те, що ракету по пасажирському літаку начебто випустили з населеного пункту, контрольованого Україною. Тим паче, що "докази", представлені РФ, мають відмінності з тими, які представили інші джерела. Ба більше – Росія навіть не спромоглася подати їх оригінали.
Так, Москва наполягає на тому, що ракету нібито запустили з району села Зарощенське, яке в липні 2014 контролювали Збройні сили України. Про це під слухань розповів прокурор Вард Фердінандуссе, передає nu.nl.
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За його словами, літак на висоті у понад 10 кілометрів у цьому районі могла збити тільки установка "Бук". Так, найімовірніше, ракета могла бути запущена з району села Первомайське. Однак, наразі вивчаються інші альтернативні місця.
Російська сторона наполягає, що запуск здійснили з району села Зарощенське, що під Амвросіївкою. Населений пункт тоді контролювався ЗСУ. Заяву додали до справи, а слідчі ретельно вивчили цю інформацію.
Які "докази" надала Росія:
- На підтвердження своєї версії Москва надала супутникові знімки місцевості від 17 липня 2014 року.
- Втім, слідчі зійшлися на тому, що Москва маніпулює датою.
- Ба більше – ці знімки мають "нез'ясовні відмінності" від зображень з інших джерел.
- Окрім того, Міноборони РФ не надало оригінали, оскільки вони не були збережені через нібито сильну хмарність.
У підсумку суд зазначив, що, наявні докази надто суперечать названим точкам старту.
Обвинувачення наголошує, що складність полягає ще й у тому, що Україна заявляє про відсутність ракет такого типу на озброєнні, а Росія стверджує зворотне.
Що відомо про збиття МН17: коротко
- 17 липня 2014 року у небі над Донбасом з ракети "Бук" збили пасажирський літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines.
- Лайнер здійснював рейс Амстердам – Куала-Лумпур.
- За інформацією офіційного слідства, ракету "Бук", яка влучила в літак, привезли на окупований Донбас.
- Належала вона 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка розташовується в Курській області.
- Російська влада заперечує причетність своїх структур до трагедії.
- Прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення колишньому "міністру оборони" так званої "ДНР" Ігорю Гіркіну, росіянам Сергієві Дубінському, Олегові Пулатову та українцю Леоніду Харченку (бойовик "ДНР").
- Наразі триває другий блок слухань справи МН17. Він триватиме до 3 липня. Суд підсумує результати попереднього блоку, а прокуратура представить кримінальне розслідування злочину.