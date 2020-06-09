Следствие по делу MH17 исключает версию России о том, что ракету по пассажирскому самолету вроде выпустили из населенного пункта, контролируемого Украиной. Тем более, что "доказательства", представленные в РФ, имеют различия с теми, которые представили другие источники. Более того – Россия даже не смогла подать их оригиналы.

Так, Москва настаивает на том, что ракету якобы запустили из района села Зарощенское, которое в июле 2014 контролировали Вооруженные Силы Украины. Об этом во время слушаний рассказал прокурор Вард Фердинандуссе, передает nu.nl.

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По его словам, самолет на высоте более 10 километров в этом районе могла сбить только установка "Бук". Так, вероятнее всего, ракета могла быть запущена из района села Первомайское. Однако, сейчас изучаются другие альтернативные места.

Российская сторона настаивает, что запуск осуществили из района села Зарощенское, что под Амвросиевкой. Населенный пункт тогда контролировался ВСУ. Заявление добавили к делу, а следователи тщательно изучили эту информацию.

Какие "доказательства" предоставила Россия:

В подтверждение своей версии Москва предоставила спутниковые снимки местности от 17 июля 2014 года.

Впрочем, следователи сошлись на том, что Москва манипулирует датой .

. Даже больше – эти снимки имеют "необъяснимые отличия от изображений с других источников.

Кроме того, Минобороны РФ не предоставило оригиналы, поскольку они не были сохранены из-за якобы сильной облачности.

В итоге суд отметил, что имеющиеся улики слишком противоречат названным точкам старта.

Обвинение подчеркивает, что сложность заключается еще и в том, что Украина заявляет об отсутствии ракет такого типа на вооружении, а Россия утверждает обратное.

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