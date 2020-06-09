Прокуратура Нидерландов приняла во внимание несколько сценариев катастрофы малайзийского Boeing рейса МН17. Этот самолет в 2014 году сбили в небе над Донбассом пророссийские боевики. В результате погибли все, кто находился на борту, – 298 человек, которые были гражданами 10 государств.

Дело MH17: что принимала во внимание Прокуратура Нидерландов

О результатах расследования рассказала во время слушаний по делу МН17 прокурор Деди ВУИ-А-Цой. Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС .

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"Во время слушаний мы сделаем подробную презентацию. Мы начнем с объяснения ситуации в районе катастрофы. После этого мы представим информацию о доказательствах, таких как криминалистические экспертизы, свидетели, фотографии, видео, цифровые источники, данные с радаров и спутниковые изображения . После объясним, как на основе этих доказательств мы провели расследование ", – отметила она.

Нидерландский прокурор подчеркнула, что они принимали во внимание различные сценарии развития ситуации :

взрыв на борту

атака военного самолета,

использование других зенитных ракетных установок (ЗРК), кроме "Бука",

использования ЗРК "Бук".

Она добавила, что в рамках сценария, где к катастрофе причастен ЗРК "Бук", проводили расследование о:

возможных местах запуска ракеты,

использовании установок, принадлежащих как России, так и Украины.

Что следует ожидать дальше

Прокуратура Нидерландов, в частности, намерена рассказать о том:

как следователи обнаружили подозреваемых,

как выяснили их роль,

которые существуют препятствия на пути расследования.

Параллельно мы объясним, почему считаем отдельные части расследования завершенными, и наконец обнародуем информацию о том, какие расследования следует провести,

– констатировала ВУИ-А-Цой.

По ее словам, презентация расследования, которое длилось несколько лет, займет несколько дней. А ее основная цель состоит в том, чтобы представить суду всю необходимую информацию. С ее помощью суд сможет принять решение о том, можно ли считать расследование завершенным и переходить к рассмотрению дела по существу.

Она добавила, прокуратура не намерена предоставлять конкретные доказательства. Это может быть сделано только после того, как защита получит возможность приобщить к делу свои документы. А также, когда начнется рассмотрение дела по существу.

"Однако мы расскажем о типах доказательств, которые мы собрали, а также то, на каких основаниях прокуратура пришла к выводу , что определенные части расследования можно считать завершенными", - подытожила прокурорка.

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Дело MH17: главное

Коротко о судебных слушаниях

В Нидерландах 8 июня стартовал второй блок слушаний по делу МН17. Он продлится до 3 июля. Суд суммирует результаты предыдущего блока, а прокуратура представит уголовное расследование преступления.

Последнее слушание, состоялось 23 марта только с участием лишь заинтересованных лиц. Из-за коронавируса публику и прессу в зал не пустили.

На вторую сессию судебных заседаний не явился ни один из четырех подозреваемых . Однако 8 июня на заседании был адвокат гражданина РФ Олега Пулатова.

Что известно о катастрофе МН17

17 июля 2014 в небе над Донбассом с ракеты "Бук" сбили пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines.

Лайнер совершал рейс Амстердам – ​​Куала-Лумпур.

По информации официального следствия, ракету "Бук", которая попала в самолет, привезли на оккупированный Донбасс.

Принадлежала она 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, которая располагается в Курской области.

Российские власти отрицают причастность своих структур к трагедии.

Кому Прокуратура Нидерландов предъявила обвинение

Бывшему "министру обороны" так называемой "ДНР" Игорю Гиркину (Стрелкову).

Генерал-майору Сергею Дубинский (хмуро) – командиру разведки "ДНР", офицеру ГРУ РФ. Ему могут инкриминировать организацию атаки на самолет.

Полковнику Олегу Пулатову (гюрза) – ветерану-десантнику , его упомянули в связи с перевозкой "Бука" и организацией охраны района падения обломков сбитого самолета. Мог быть в районе установки в момент запуска.

ветерану-десантнику Гражданину Украины Леониду Харченко (Кроту), боевику "ДНР".