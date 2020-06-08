Прокуратура Нидерландов обратилась к США с просьбой рассекретить спутниковые снимки с запуском ракеты по самолету MH17 над Донбассом в 2014 году. США отказались рассекречивать такие данные. Показали только снимок, чтобы сверить его с информацией в меморандуме.

США отказались предоставлять данные о запуске ракеты по MH17

Нидерланды направили в США обращение относительно рассекречивания спутниковых снимков, на которых видно запуск ракеты "Бук" по боингу MH17, сообщили на судебном заседании 8 июня, пишет "РБК-Украина".

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Соединенные Штаты заявили, что информацию не будут рассекречивать и приобщать к делу. Зато в нем будет меморандум, в котором опишут детали трагедии.

Одновременно представителю прокуратуры показали снимок, а также позволили сверить его с информацией, которая указана в меморандуме. Он подтвердил, что все описано правильно.

В суде сообщили, что дополнительных данных от США по катастрофе MH17 не будет.

Что известно о суде по делу MH17: коротко

В Нидерландах 8 июня стартовал второй блок слушаний дела МН17. Он продлится до 3 июля. Суд суммирует результаты предыдущего блока, а прокуратура представит уголовное расследование преступления.

дела МН17. Он продлится до 3 июля. Суд суммирует результаты предыдущего блока, а прокуратура представит уголовное расследование преступления. Последнее слушание состоялось 23 марта только при участии лишь заинтересованных лиц. Из-за коронавируса публику и прессу в зал не пустили.

только при участии лишь заинтересованных лиц. Из-за коронавируса публику и прессу в зал не пустили. На вторую сессию судебных заседаний не прибыл ни один из четырех подозреваемых. Однако 8 июня на заседании был адвокат гражданина РФ Олега Пулатова.

Что известно о сбитии МН17?17 июля 2014 года в небе над Донбассом из ракеты "Бук" сбили пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines. Лайнер совершал рейс Амстердам – Куала-Лумпур. Погибли все 298 пассажиров и члены экипажа.



По информации официального следствия, ракету "Бук", которая попала в самолет, привезли на оккупированный Донбасс. Принадлежала она 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, которая расположена в Курской области. Российские власти отрицают причастность своих структур к трагедии.

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения