Прокуратура Нідерландів звернулася до США з проханням розсекретити супутникові знімки зі запуском ракети по літаку MH17 над Донбасом у 2014 році. США відмовилися розсекречувати такі дані. Показали лише знімок, аби звірити його з інформацією в меморандумі.

США відмовилися надавати дані про запуск ракети по MH17

Нідерланди скерували до США звернення щодо розсекречення супутникових знімків, на яких видно запуск ракети "Бук" по боїнгу MH17, повідомили на судовому засіданні 8 червня, пише "РБК-Україна".

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Сполучені Штати заявили, що інформацію не будуть розсекречувати та долучати до справи. Натомість у ній буде меморандум, в якому опишуть деталі трагедії.

Водночас представнику прокуратури показали знімок, а також дозволили звірити його з інформацією, яка зазначена в меморандумі. Він підтвердив, що все описано правильно.

У суді повідомили, що додаткових даних від США щодо катастрофи MH17 не буде.

Що відомо про суд у справі MH17: коротко

У Нідерландах 8 червня стартував другий блок слухань справи МН17. Він триватиме до 3 липня. Суд підсумує результати попереднього блоку, а прокуратура представить кримінальне розслідування злочину.

справи МН17. Він триватиме до 3 липня. Суд підсумує результати попереднього блоку, а прокуратура представить кримінальне розслідування злочину. Останнє слухання відбулося 23 березня тільки за участі лише зацікавлених осіб. Через коронавірус публіку та пресу до зали не впустили.

тільки за участі лише зацікавлених осіб. Через коронавірус публіку та пресу до зали не впустили. На другу сесію судових засідань не прибув жоден з чотирьох підозрюваних. Однак 8 червня на засіданні був є адвокат громадянина РФ Олега Пулатова.

Що відомо про збиття МН17? 17 липня 2014 року у небі над Донбасом з ракети "Бук" збили пасажирський літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines. Лайнер здійснював рейс Амстердам – Куала-Лумпур. Загинули усі 298 пасажирів та члени екіпажу.



За інформацією офіційного слідства, ракету "Бук", яка влучила в літак, привезли на окупований Донбас. Належала вона 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка розташована у Курській області. Російська влада заперечує причетність своїх структур до трагедії.

Прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення