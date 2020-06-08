У Нідерландах стартує другий блок слухань справи МН17: що відомо
З 8 червня по 3 липня у суді в Нідерландах пройде друга сесія процесу у справі про збитий МН17. Суд підсумує результати попереднього блоку, а прокуратура представить кримінальне розслідування злочину.
Через пандемію коронавірусу у судовій залі може бути присутня обмежена кількість людей. Однак усі охочі зможуть стежити за ним у прямому ефірі, повідомляє пресслужба суду.
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Технічна організація слухань
- Справа розглядається в судовому комплексі Схіпхола. Там передбачені підвищені заходи безпеки.
- Присутні в суді повинні дотримуватися правил дистанції.
- Відкритим буде лише зал D, в якому безпосередньо йде процес. Водночас зали судових засідань A, B і C будуть закриті.
- Працюватиме пресцентр, в який допустять лише 30 представників ЗМІ.
- Крім суддів, секретарів та прокурорів в залі суду будуть присутні щонайбільше два адвокати родичів, два захисники і кілька представників преси.
Плани на час другого блоку засідань
- суд підсумує те, що обговорювалося на попередніх слуханнях, і що сталося з того часу;
- захист і адвокат родичів зможуть звернутися до суду;
- прокуратура опише кримінальне розслідування;
- наприкінці слухань суд прийме будь-які необхідні рішення та чекатиме наступного блоку слухань. Він розпочнеться вже 31 серпня.
Допускається, що слухання відкладуть на період 12 – 22 червня. Наразі суд вважає, що ця частина слухань може завершитися не пізніше 26 червня. За потреби їх можуть продовжити до 3 липня. Суд також не засідатиме 29 і 30 червня.
На суді знову немає жодного з підозрюваних
На другу сесію судових засідань не прибув жоден з чотирьох підозрюваних, заявив голова процесу суддя Хендрік Стейнхаюс.
Громадяни РФ: Сергій Дубинський, Ігор Гіркін та Олег Пулатов, а також громадянин України Леонід Харченко також були відсутні під час першого засідання у березні.
Однак на засіданні 8 червня є адвокат Пулатова. Суддя зазначив, що справа розглядатиметься й без обвинувачених.
Що відомо про збиття МН17? 17 липня 2014 року у небі над Донбасом з ракети "Бук" збили пасажирський літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines. Лайнер здійснював рейс Амстердам – Куала-Лумпур. Загинули усі 298 пасажирів та члени екіпажу.
За інформацією офіційного слідства, ракету "Бук", яка влучила в літак, привезли на окупований Донбас. Належала вона 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка розташована у Курській області. Російська влада заперечує причетність своїх структур до трагедії.
Прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення
- колишньому "міністру оборони" так званої "ДНР" Ігореві Гіркіну (Стрєлкову);
- генерал-майору Сергієві Дубінському (Хмурому). Він командир розвідки "ДНР", офіцер ГРУ РФ. Йому можуть інкримінувати організацію атаки на літак;
- полковнику Олегові Пулатову (Гюрзі). Він ветеран російських ВДВ, його згадано у зв'язку з перевезенням "Бука" та організацією охорони району падіння уламків збитого літака. Міг бути біля установки в момент запуску;
- громадянину України Леонідові Харченку (Кроту), бойовику "ДНР".
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Що відомо про перший блок засідань
- Відбувся 9 та 10 березня з наступною перервою до 23 березня. Блок був організаційним. Суд розглядав такі питання: хто буде представлений в суді, чи готова до розгляду сама справа тощо.
- Останнє судове засідання 23 березня відбулося без публіки через коронавірус.