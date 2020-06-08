З 8 червня по 3 липня у суді в Нідерландах пройде друга сесія процесу у справі про збитий МН17. Суд підсумує результати попереднього блоку, а прокуратура представить кримінальне розслідування злочину.

Через пандемію коронавірусу у судовій залі може бути присутня обмежена кількість людей. Однак усі охочі зможуть стежити за ним у прямому ефірі, повідомляє пресслужба суду.

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Технічна організація слухань

Справа розглядається в судовому комплексі Схіпхола . Там передбачені підвищені заходи безпеки.

. Там передбачені підвищені заходи безпеки. Присутні в суді повинні дотримуватися правил дистанції.

Відкритим буде лише зал D , в якому безпосередньо йде процес. Водночас зали судових засідань A, B і C будуть закриті.

, в якому безпосередньо йде процес. Водночас зали судових засідань A, B і C будуть закриті. Працюватиме пресцентр , в який допустять лише 30 представників ЗМІ.

, в який допустять лише 30 представників ЗМІ. Крім суддів, секретарів та прокурорів в залі суду будуть присутні щонайбільше два адвокати родичів, два захисники і кілька представників преси.

Плани на час другого блоку засідань

суд підсумує те, що обговорювалося на попередніх слуханнях, і що сталося з того часу;

захист і адвокат родичів зможуть звернутися до суду;

прокуратура опише кримінальне розслідування;

наприкінці слухань суд прийме будь-які необхідні рішення та чекатиме наступного блоку слухань. Він розпочнеться вже 31 серпня.

Допускається, що слухання відкладуть на період 12 – 22 червня. Наразі суд вважає, що ця частина слухань може завершитися не пізніше 26 червня. За потреби їх можуть продовжити до 3 липня. Суд також не засідатиме 29 і 30 червня.

На суді знову немає жодного з підозрюваних

На другу сесію судових засідань не прибув жоден з чотирьох підозрюваних, заявив голова процесу суддя Хендрік Стейнхаюс.

Громадяни РФ: Сергій Дубинський, Ігор Гіркін та Олег Пулатов, а також громадянин України Леонід Харченко також були відсутні під час першого засідання у березні.

Однак на засіданні 8 червня є адвокат Пулатова. Суддя зазначив, що справа розглядатиметься й без обвинувачених.

Що відомо про збиття МН17? 17 липня 2014 року у небі над Донбасом з ракети "Бук" збили пасажирський літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines. Лайнер здійснював рейс Амстердам – Куала-Лумпур. Загинули усі 298 пасажирів та члени екіпажу.



За інформацією офіційного слідства, ракету "Бук", яка влучила в літак, привезли на окупований Донбас. Належала вона 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка розташована у Курській області. Російська влада заперечує причетність своїх структур до трагедії.

Прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення

колишньому "міністру оборони" так званої "ДНР" Ігореві Гіркіну (Стрєлкову);

(Стрєлкову); генерал-майору Сергієві Дубінському (Хмурому). Він командир розвідки "ДНР", офіцер ГРУ РФ. Йому можуть інкримінувати організацію атаки на літак;

(Хмурому). Він командир розвідки "ДНР", офіцер ГРУ РФ. Йому можуть інкримінувати організацію атаки на літак; полковнику Олегові Пулатову (Гюрзі). Він ветеран російських ВДВ, його згадано у зв'язку з перевезенням "Бука" та організацією охорони району падіння уламків збитого літака. Міг бути біля установки в момент запуску;

(Гюрзі). Він ветеран російських ВДВ, його згадано у зв'язку з перевезенням "Бука" та організацією охорони району падіння уламків збитого літака. Міг бути біля установки в момент запуску; громадянину України Леонідові Харченку (Кроту), бойовику "ДНР".

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Що відомо про перший блок засідань