С 8 июня по 3 июля в суде в Нидерландах пройдет вторая сессия процесса по делу о сбитом МН17. Суд суммирует результаты предыдущего блока, а прокуратура представит уголовное расследование преступления.

Из-за пандемии коронавируса в зале может присутствовать ограниченное количество людей. Однако все желающие смогут следить за ним в прямом эфире, сообщает пресс-служба суда.

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Техническая организация слушаний

Дело рассматривается в судебном комплексе Схипхола . Там предусмотрены повышенные меры безопасности.

. Там предусмотрены повышенные меры безопасности. Присутствующие в суде должны соблюдать правила дистанции.

Открытым будет лишь зал D , в котором непосредственно идет процесс. В то же время залы судебных заседаний A, B и C будут закрыты.

, в котором непосредственно идет процесс. В то же время залы судебных заседаний A, B и C будут закрыты. Будет работать пресс-центр , в который допустят лишь 30 представителей СМИ.

, в который допустят лишь 30 представителей СМИ. Кроме судей, секретарей и прокуроров в зале суда будут присутствовать максимум два адвоката родственников, два защитника и несколько представителей прессы.

Планы на время второго блока заседаний

суд подытожит то, что обсуждалось на предыдущих слушаниях, и что произошло с тех пор;

защита и адвокат родственников смогут обратиться в суд;

прокуратура опишет уголовное расследование;

в конце слушаний суд примет любые необходимые решения и будет ждать следующего блока слушаний. Он начнется уже 31 августа.

Допускается, что слушания отложат на период 12 – 22 июня. Суд считает, что эта часть слушаний может завершиться не позже 26 июня. При необходимости их могут продлить до 3 июля. Суд также не будет заседать 29 и 30 июня.

Что известно о сбитии МН17?17 июля 2014 года в небе над Донбассом из ракеты "Бук" сбили пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines. Лайнер совершал рейс Амстердам – Куала-Лумпур. Погибли все 298 пассажиров и члены экипажа.



По информации официального следствия, ракету "Бук", которая попала в самолет, привезли на оккупированный Донбасс. Она принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, которая расположена в Курской области. Российские власти отрицают причастность своих структур к трагедии.

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинение

бывшему "министру обороны" так называемой "ДНР" Игорю Гиркину (Стрелкову);

(Стрелкову); генерал-майору Сергею Дубинскому (Хмурому). Он командир разведки "ДНР", офицер ГРУ РФ. Ему могут инкриминировать организацию атаки на самолет;

(Хмурому). Он командир разведки "ДНР", офицер ГРУ РФ. Ему могут инкриминировать организацию атаки на самолет; полковнику Олегу Пулатову (Гюрзе). Он ветеран российских ВДВ, его упомянули в связи с перевозкой "Бука" и организацией охраны района падения обломков сбитого самолета. Мог быть возле установки в момент запуска;

(Гюрзе). Он ветеран российских ВДВ, его упомянули в связи с перевозкой "Бука" и организацией охраны района падения обломков сбитого самолета. Мог быть возле установки в момент запуска; гражданину Украины Леониду Харченко (Кроту), боевику "ДНР".

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Что известно о первом блоке заседаний