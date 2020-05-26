Интервью Гиркина Гордону: Нидерланды могут приобщить новые заявления к делу сбивания MH-17

В прокуратуре Нидерландов 25 мая заявили, что могут приобщить интервью террориста Игоря Гиркина к общему делу о сбитии самолета MH17. Он является одним из главных подозреваемых.

В то же время нидерландские прокуроры не берутся утверждать, что интервью Гиркина будет считаться доказательством. Об этом в комментарии "ТАСС" рассказал представитель прокуратуры Нидерландов Брэхтье ван де Мосдейк.

Интересно Гордон уточнил, кто из спецслужб помогал готовить интервью с Гиркиным и Поклонской

Интервью могут быть добавлены к делу, которое очень велико и содержит самые разнообразные документы,

– подчеркнул прокурор.

Скандал вокруг интервью Гордона: главное

Скандал начался еще 12 мая, когда на канале Гордона появилось видео с Натальей Поклонской – предательницей и экс-прокурором Крыма.

Впоследствии Гордон опубликовал интервью с бывшим главарем донецких террористов Игорем Гиркиным.

Сам журналист утверждает, что сделал эти интервью при сотрудничестве с СБУ. В ведомстве тем временем это не опровергли, но и не подтвердили: заявили, что журналист проявил инициативу самостоятельно.

В конце концов материалы интервью будут анализировать правоохранители. СБУ будет изучать возможность приобщить их к официальному обвинению России в агрессии на Донбассе и оккупации Крыма.

Тем временем Офис генпрокурора уже выделил цитаты из интервью, за которыми на обоих респондентов можно составлять обвинения.

Подробнее! Какие именно заявления из интервью Гордона использует прокуратура против Гиркина и Поклонской, читайте по ссылке.

Кому уже предъявили обвинение в сбивании рейса MH-17?

В судебном процессе по делу MH17 прокуратура Нидерландов предъявила обвинение четырем лицам – троим россиянам и одному украинцу. Это бывший "министр обороны" так донецких террористов Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза) и боевик "ДНР" Леонид Харченко (Крот).



Последний из них и является гражданином Украины. При этом Харченко задержали в оккупированном Донецке представители оккупационных войск. Дубинскому могут инкриминировать организацию атаки на самолет, а Пулатову – перевозки "Бука", из которого сбили самолет и организацию "охраны" района падения обломков сбитого самолета.



Трагедия рейса МН17 в цифрах / Инфографика 24 канала