Інтерв'ю Гіркіна Гордону: Нідерланди можуть долучити нові заяви до справи збиття MH-17

В прокуратурі Нідерландів 25 травня заявили, що можуть долучити інтерв'ю терориста Ігоря Гіркіна до загальної справи про збиття літака MH17. Він є одним із головних підозрюваних.

Водночас нідерландські прокурори не беруться стверджувати, що інтерв'ю Гіркіна вважатиметься доказом. Про це в коментарі "ТАСС" розповів представник прокуратури Нідерландів Брехтьє ван де Мосдейк.

Цікаво Гордон уточнив, хто зі спецслужб допомагав готувати інтерв'ю з Гіркіним і Поклонською

Інтерв'ю можуть бути додані до справи, яка дужа велика і містить найрізноманітніші документи,

– наголосив прокурор.

Скандал довкола інтерв'ю Гордона: головне

Скандал розпочався ще 12 травня, коли на каналі Гордона з'явилося відео з Наталією Поклонською – зрадницею та експрокуроркою Криму.

Згодом Гордон опублікував інтерв'ю з колишнім ватажком донецьких терористів Ігорем Гіркіним.

Сам журналіст стверджує, що зробив ці інтерв'ю за співпраці із СБУ. У відомстві тим часом це не спростували, але й не підтвердили: заявили, що журналіст проявив ініціативу самостійно.

Зрештою матеріали інтерв'ю аналізуватимуть правоохоронці. СБУ вивчатиме можливість долучити їх до офіційного звинувачення Росії в агресії на Донбасі та окупації Криму.

Тим часом Офіс генпрокурора вже виокремив цитати із інтерв'ю, за якими на обох респондентів можна складати обвинувачення.

Детальніше! Які саме заяви з інтерв'ю Гордона використає прокуратура проти Гіркіна і Поклонської, читайте за посиланням.

Кому вже висунули обвинувачення у збитті рейсу MH-17?У судовому процесі у справі MH17 прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення чотирьом особам – трьом росіянам та одному українцю. Це колишній "міністр оборони" так донецьких терористів Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал-майор Сергій Дубінський (Хмурий), полковник Олег Пулатов (Гюрза) та бойовик "ДНР" Леонід Харченко (Крот).



Останній з них і є громадянином України. При цьому Харченка затримали в окупованому Донецьку представники окупаційних військ. Дубінському можуть інкримінувати організацію атаки на літак, а Пулатову – перевезення "Бука", з якого збили літак та організацію "охорони" району падіння уламків збитого літака.



Трагедія рейсу МН17 у цифрах / Інфографіка 24 каналу