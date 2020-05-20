Які саме заяви з інтерв'ю використає прокуратура проти Гіркіна і Поклонської

Офіс генерального прокурора раніше позитивно оцінив інформацію, озвучену терористом Гіркінім і самопроголошеною прокуроркою Криму Поклонською у інтерв'ю Дмитрові Гордону. Наразі стало відомо, які саме вислови і за які злочини можуть зіграти проти зрадників України в суді.

І Гіркін, і Поклонська в інтерв'ю Гордону самі ж підтвердили скоєння низки воєнних злочинів. Про це йдеться в аналітичній довідці Офісу генпрокурора, текст якої є в розпорядженні видання "Бабель".

Попередня заява Дуже цінна інформація: що у прокуратурі кажуть про інтерв'ю Гордона і Гіркіна

Окрім того, їхні заяви сприяють судовим процесам в Україні, у Нідерландах і в Міжнародному кримінальному суді.

Інформація Гіркіна про загальний контроль над окупованими територіями як в Криму, так і на сході України, згідно з довідкою, повідомляє видання, може мати важливе значення для міжнародних судів. Гіркін може бути одним з основних обвинувачених.

За версією прокуратури Гіркін підтвердив:

що йому відомо про кримінальне розслідування стосовно нього в Нідерландах у справі про збиття рейсу МН17. Тепер прокурори Нідерландів зможуть використати цю інформацію під час судового розгляду як підтвердження, що Гіркін може реалізувати своє право на захист від висунутого йому обвинувачення. Ці зізнання Гіркін зробив уперше .

у справі про збиття рейсу МН17. Тепер прокурори Нідерландів зможуть використати цю інформацію під час судового розгляду як підтвердження, що від висунутого йому обвинувачення. . що він і інші особи страчували людей без суду, убивали цивільних осіб, виганяли цивільне населення на примусові роботи , незаконно позбавляли волі та катували захоплене цивільне населення. Це порушення законів і звичаїв війни. Так, він зізнався, що 19-річний студент КПІ Юрій Поправко і 25-річний мешканець Стрия Юрій Дяковський були вбиті за його особистим наказом . Їхні тіла зі слідами тортур виявили в річці Торець під Слов’янськом навесні 2014 року. Також Гіркін визнав, що несе відповідальність за вбивство депутата Горлівської міськради Володимира Рибака , який намагався зняти прапор неіснуючої "ДНР" з будівлі мерії.

, незаконно позбавляли волі та катували захоплене цивільне населення. Це порушення законів і звичаїв війни. Так, він зізнався, що 19-річний студент КПІ і 25-річний мешканець Стрия . Їхні тіла зі слідами тортур виявили в річці Торець під Слов’янськом навесні 2014 року. Також Гіркін визнав, що депутата Горлівської міськради , який намагався зняти прапор неіснуючої "ДНР" з будівлі мерії. що Росія розв’язала і вела агресивну війну проти України , утворювала і фінансувала незаконні збройні формування, контролювала їхню злочинну діяльність, засилала їх на територію України.

, утворювала і фінансувала незаконні збройні формування, контролювала їхню злочинну діяльність, засилала їх на територію України. що колишнього командувача Військово-морських сил України схиляли до вчинення державної зради .

. факти про захоплення будівель і споруд правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування. В інтерв’ю Гіркін наполягав, що план захоплення будівель у Словʼянську розробив саме він.

правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування. В інтерв’ю Гіркін наполягав, що план захоплення будівель у Словʼянську розробив саме він. що бойовики захоплювали зброю, військову техніку й озброєння Збройних сил України .

. причетність до вчинення терористичних актів і диверсій, зокрема він розповів, що саме його люди збивали з

вертольоти і літаки Повітряних сил ЗСУ, знищували мости, нападали на працівників СБУ, МВС і військових.

Наталя Поклонська у своєму інтерв'ю підтвердила:

що знає про кримінальні провадження стосовно неї в Україні. Це, як сверджують в Офісі генпрокурора, може бути використано під час спеціальних досудового та судового розглядів проваджень проти Поклонської, а також у разі оскарження нею вироків в Європейському суді з прав людини.

стосовно неї в Україні. Це, як сверджують в Офісі генпрокурора, може бути використано під час спеціальних досудового та судового розглядів проваджень проти Поклонської, а також у разі оскарження нею вироків в Європейському суді з прав людини. що вона вчинила державну зраду , коли її призначили на посаду прокурора так званої "Республіки Крим" у складі Російської Федерації.

, коли її призначили на посаду прокурора так званої "Республіки Крим" у складі Російської Федерації. роль Сергія Аксьонова Самопроголошений премʼєр-міністр тимчасової російської окупаційної влади в Автономній республіці Крим та Володимира Константинова у вирішенні питання про призначення її на посаду прокурора так званої "Р еспубліки Крим".

Самопроголошений премʼєр-міністр тимчасової російської окупаційної влади в Автономній республіці Крим та у вирішенні питання про призначення її на посаду прокурора так званої "Р свою співучасть в організації захоплення державної влади на території Криму та Севастополя, а також у забезпеченні проведення незаконного загальнокримського "референдуму" 16 березня 2014 року.

на території Криму та Севастополя, а також у забезпеченні проведення незаконного загальнокримського "референдуму" 16 березня 2014 року. конкретні обставини, які містяться у підозрі, зокрема те, що вона проводила так звану "координаційну нараду керівників правоохоронних органів АР Крим" з приводу організації та проведення 16 березня 2014 року незаконного загальнокримського "референдуму" .

. свою участь у переслідуванні членів Меджлісу кримськотатарського народу. Зокрема вона зазначила, що ініціювала порушення кримінальної справи щодо учасників проукраїнського мітингу біля будівлі Верховної ради Криму 26 лютого 2014 року, внаслідок чого були затримані Ахтем Чийгоз та інші кримськотатарські активісти. Вона особисто сприяла визнанню Меджлісу кримськотатарського народу екстремістською організацією, що у подальшому призвело до заборони його діяльності та переслідування членів Меджлісу.

кримськотатарського народу. Зокрема вона зазначила, що ініціювала порушення кримінальної справи щодо учасників проукраїнського мітингу біля будівлі Верховної ради Криму 26 лютого 2014 року, внаслідок чого були затримані Ахтем Чийгоз та інші кримськотатарські активісти. Вона організацією, що у подальшому призвело до заборони його діяльності та переслідування членів Меджлісу. участь у незаконному позбавленні волі українців Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Геннадія Афанасьєва, Олексія Чірнія .

. факт державної зради працівниці органів прокуратури (прізвище в документі не вказано), яка, зрадивши присязі, перейшла працювати в проросійську "прокуратуру Криму".

що сама за релігійними мотивами переслідувала представників політичної партії "Хізб ут-Тахрір" , призначала обшуки, притягала до кримінальної відповідальності та сприяла незаконному позбавленню волі членів партії.

, призначала обшуки, притягала до кримінальної відповідальності та сприяла незаконному позбавленню волі членів партії. що громадян України незаконно переводили з місць позбавлення волі, розміщених на тимчасово окупованій території півострова Крим, до місць позбавлення волі у РФ.

Згідно з довідкою, Офіс генпрокурора допитає журналіста Гордона як свідка і для проведення необхідних експертиз отримає від нього оригінали відеозаписів інтервʼю.

Скандал довкола інтерв'ю Гордона: коротко

Почався скандал 12 травня, коли на каналі Гордона з'явилося відео з Наталією Поклонською – самопроголошеною експрокуроркою Криму. Вона зазначала, що Крим ніхто не окуповував, а люди захищали свою батьківщину. Тоді Гордона звинуватили у поширенні серед українців типової російської пропаганди.

Уже через тиждень Гордон опублікував інтерв'ю з "лідером" донецьких сепаратистів Ігорем Гіркіним . Той у таких же пропагандистських традиціях окреслив війну на Донбасі. Реакція суспільства на такий резонанс стала ще гострішою: під офісом Гордона того ж вечора зібралися активісти і влаштували протест .

Сам Дмитро Гордон заявив, що зробив ці інтерв'ю за співпраці із СБУ . У відомстві тим часом це і не спростували, і не підтвердили: заявили, що журналіст проявив ініціативу самостійно.