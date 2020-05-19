Дуже цінна інформація: що у прокуратурі кажуть про інтерв'ю Гордона і Гіркіна

Офіс генпрокурора України взяв до уваги інтерв'ю Дмитра Гордона з російським ватажком бойовиків Ігорем Гіркіним. Заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов каже, що воно містило дуже цінну та важливу інформацію.

Не виключено, що у майбутньому ця інформація буде взята до розгляду при розслідуванні порушень гуманітарного права і військових злочинів. Про це Мамедов сказав у коментарі "Радіо Свобода".

Важливо Наступний – Гітлер: Гордон взяв інтерв'ю у ватажка бойовиків Гіркіна-Стрєлкова

Мовиться, зокрема, про відомості, які свідчать, що Росія контролює та постачає зброю незаконним збройним формуванням бойовиків,

– пояснив прокурор.

Він переконаний, що у цьому інтерв'ю є цінна для слідства інформація. Наприклад, росіянин розповідав про скоєння ним особливого важких злочинів в Україні. Ці факти будуть вивчені нашими прокурорами.

Гюндуз Мамедов також пояснив, що таке інтерв'ю цінне для слідства додатковим фактажем і деталями. Хоча здебільшого Поклонська та Гіркін гнули лінію російської пропаганди, та час від часу відверто зізнавалися у власних злочинах.

Інтерв'ю Гордона з Поклонською та Гіркіним: коротко

Український журналіст записав інтерв'ю з одними з ключових осіб російсько-української війни. Наталія Поклонська зрадила Україну та окупувала Крим, А Ігор Гіркін командував військами при анексії Криму та початку війни на Донбасі.

Інтерв'ю з окупантами розкритикували як політики, так і більшість колег Дмитра Гордона, які заявили, що це є зловживанням свободою слова.

Сам журналіст відповів критикам, заявив, що ці свідчення Наталії Поклонської та Ігоря Гіркіна стануть основними матеріалами у суді по справі про анексію Криму та розв'язання війни на Донбасі.