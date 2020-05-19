Очень ценная информация: что в прокуратуре говорят об интервью Гордона и Гиркина

Офис генпрокурора Украины принял во внимание интервью Дмитрия Гордона с российским главарем боевиков Игорем Гиркиним. Заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов говорит, что оно содержало очень ценную и важную информацию.

Не исключено, что в будущем эта информация будет принята к рассмотрению при расследовании нарушений гуманитарного права и военных преступлений. Об этом Мамедов сказал в комментарии "Радио Свобода".

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Говорится, в частности, о сведениях, которые свидетельствуют, что Россия контролирует и поставляет оружие незаконным вооруженным формированиям боевиков,

– пояснил прокурор.

Он убежден, что в этом интервью есть ценная для следствия информация. Например, русский рассказывал о совершении им особого тяжких преступлений в Украине. Эти факты будут изучены нашими прокурорами.

Гюндуз Мамедов также пояснил, что такое интервью ценно для следствия дополнительным фактажем и деталями. Хотя в целом Поклонская и Гиркин гнули линию российской пропаганды, но время от времени откровенно признавались в своих преступлениях.

Интервью Гордона с Поклонская и Гиркиним: коротко

Украинский журналист записал интервью с одним из ключевых лиц российско-украинской войны. Наталья Поклонская изменила Украину и оккупировала Крым, а Игорь Гиркин командовал войсками при аннексии Крыма и с начала войны на Донбассе.

Интервью с оккупантами раскритиковали как политики, так и большинство коллег Дмитрия Гордона, которые заявили, что это злоупотребление свободой слова.

Сам журналист ответил критикам, заявив, что эти показания Натальи Поклонской и Игоря Гиркина станут основными материалами в суде по делу об аннексии Крыма и развязывании войны на Донбассе.