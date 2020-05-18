Наступний – Гітлер: Гордон взяв інтерв'ю у ватажка бойовиків Гіркіна-Стрєлкова

Український журналіст Дмитро Гордон 18 травня опублікував інтерв'ю з ватажком проросійських бойовиків Ігорем Гіркіним. Саме він брав участь у командуванні захоплення Криму та був першим ватажком бойовиків, які у квітні 2014 року захопили перше українське місто Слов'янськ.

Трансляція інтерв'ю з чи не найбільшим воєнним злочинцем сучасності Дмитро Гордон опублікував на своєму ютуб-каналі. Про це пише однойменне видання "Гордон".

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У такий спосіб Ігор Гіркін отримав чудовий майданчик в Україні для поширення російської пропаганди про "возз'єднання з Кримом", "один російський народ, який роз'єднує влада Києва" та багато інших.

Крім того, ватажок бойовиків спокійно собі розповідав про власні мрії про захоплення Росією усієї території України. Винятком він назвав Львівську, Тернопільську області та загалом Захід України. Мовляв, люди там ніколи не відчували себе росіянами. Як сюди вписується концепція про "адіннарот" – він не пояснив.

До такого кроку журналіст вдався не вперше. За тиждень до того він взяв інтерв'ю у ще однієї активної учасниці анексії Криму Наталії Поклонської.

Сам журналіст каже, що такі інтерв'ю потрібні для слідства. Наприклад, у випадку з Поклонською він казав, що це інтерв'ю можна буде використати як свідчення про скоєні нею злочини.

До слова, Дмитро Гордон ще й заявив, що Ігор Гіркін – людина слова, а не грошей. Мовляв, воювати в Україну той прийшов не заради наживи, а виключно через особисті переконання.

У соціальних мережах активно розкритикували вибір співрозмовників з боку Дмитра Гордона. Там уже припустили, що наступним буде або Віктор Янукович, або Адольф Гітлер.

Хто такий Ігор Гіркін: коротко

Російський ватажок бойовиків на Донбасі, також відомий під позивним "Стрєлок". Він командував захопленням картографічної частини Сімферополя. Тоді й була перша жертва російської агресії – український військовий Сергій Кокурін. До слова, корінний росіянин, як і сам Гіркін.

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Він сам стверджує, що саме його відряд у 54 людини першими перетнули російсько-український кордон. Гіркін став одним з головних людей анексії Криму.

Далі Росія намагалася відволікти увагу від захоплення півострова, для чого вторглася на Донбас. Перші бої у квітні 2014 року почалися у Слов'янську. Саме Ігор Гіркін командував російськими військами.

Саме він впродовж російсько-української війни був однією з головних ключових осіб, беручи участь у війні безпосередньо в боях.

Нині він перебуває під санкціями у всій Європі, США, Канаді та Австралії. ГПУ та СБУ шукають його за порушення суверенітету України, воєнні злочини, катування та масові вбивства. Прокуратура Нідерландів звинувачує його в організації збиття літака MH17.



Офіцер ФСБ Росії, військовий злочинець Ігор Гіркін / фото з Вікіпедії