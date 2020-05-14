Поклонська в інтерв’ю зруйнувала свої шанси на захист у Європейському суді, – прокуратура Криму

Після інтерв’ю з журналістом Дмитром Гордоном колишня "прокурорка" анексованого Криму та теперішня депутатка Держдуми Росії Наталія Поклонська підтвердила свій процесуальний статус підозрюваної у кримінальних справах України. Тепер зрадниця не може звертатися до Європейського суду з прав людини, як вона б того хотіла.

Прокурор Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний в інтерв’ю НВ заявив, що Поклонська в інтерв’ю Гордону підтвердила свою інформованість про розслідування справ проти неї в Україні.

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Нічого нового Поклонська не сказала. Хіба додатково як представник окупаційної влади підтвердила ті факти, за якими ми здійснюємо досудове розслідування,

– сказав прокурор.

Ігор Поночовний додав, що зрадниця України повідомила про ті факти, щодо яких у слідства були сумніви в її інформованості.

"Вона підтвердила, що має можливість ефективно захищатися, тому її заяви про намір звернутися до Європейського суду з прав людини після цього не мають жодного сенсу", – пояснив прокурор.

Що це означає

Якби Наталія Пколонська не була поінформована про розслідування щодо неї в Україні і не мала можливості захищатися, то у такому випадку воеа могла б звертатися до Європейського суду з прав людини.

Чи допоможе інтерв’ю розслідуванню

Прокурор Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний зауважив, що Поклонська не надала доказової бази. Тобто її слова не будуть використовувати як прямий доказ будь-яких злочинів.

Водночас нинішня депутатка Росії закріпила свій процесуальний статус підозрюваної у кримінальних провадженнях в Україні.

Що відомо про Наталію Поклонську? Зараз вона депутатка Держдуми Росії, але з 2012 до 2014 року обіймала посаду старшого прокурора Генеральної прокуратури в Києві. У 2014 році Наталію Поклонську звільнили з органів прокуратури України.



Поклонська підтримала анексію Криму та усебічно сприяла цьому. Наразі в Україні проти Поклонської відрили кілька кримінальних проваджень, вона перебуває у розшуку. Окрім того, ЄС, США, Японія та Австралія ввели проти неї санкції.

Ключові тези Поклонської з інтерв'ю

Меджліс не висвітлює позицію кримськотатарського народу. Кримчан ніхто не окуповував, а зараз їх ніхто не ображає.

У кримських татар мають бути якісь привілеї.

Заборону лідерам кримськотатарського народу Рефату Чубарову та Мустафі Джемілєву в'їзд до Криму Поклонська пояснила так: це – рішення ФСБ.

Любить Україну, але і Росію теж любить.

Інтерв'ю Дмитра Гордона з Наталією Поклонською: дивіться відео