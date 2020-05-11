Поклонська дала інтерв'ю Гордону: Нас ніхто не окуповував

Самопроголошена "експрокурорка" окупованого Криму Наталія Поклонська дала інтерв'ю українському журналістові Дмитрові Гордону на шостому році окупації півострова. Зокрема, Поклонська заявила, що Меджліс не висвітлює позицію кримськотатарського народу. Вона також продовжує стверджувати, що її та всіх кримчан ніхто не окуповував.

Кримських татар у Криму ніхто не ображає. Та й на національності на півострові ніхто людей не ділить, стверджувала Поклонська в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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Щодо Меджлісу – то це політичний інструмент, яким користувались такі спекулянти, як Джемілєв, Чубаров. Вони обманювали кримськотатарський народ і казали: "Хочеш землю на березі моря – неси 300 доларів". І ці гроші дерибанились,

– розповіла Поклонська.

Своїх антипатій щодо лідерів кримськотатарського народу Рефата Чубарова та Мустафи Джемілєва Поклонська не приховує. Юридичну колізію, за якою Джемілєву та Чубарову заборонили в'їзд на територію Криму та оголосили у розшук, пояснює так: це – рішення ФСБ.

В мене не було повноважень забороняти комусь в'їзд. Це рішення було винесене ФСБ Росії і оголошене не мною. Чубаров казав, що мене не розуміє, щоб я читала українською мовою. Я йому читала застереження щодо екстремістської діяльності. А заборону йому під шумок запхали співробітники ФСБ,

– виправдовується Поклонська.

Не забула теперішня депутатка Держдуми голові Меджлісу і особисту образу. Начебто, в її присутності Чубаров образив "георгіївську стрічку". Щодо цілого кримськотатарського народу, то "колишня кримська прокурорка" не вважає, що, зважаючи на всі перенесені випробування, у кримських татар мають бути якісь привілеї.

У нас 126 національностей проживає. І якщо одну націю випихати вперед? А чим менше постраждали греки? Євреї? У мене діда теж репресували за Сталіна. На сьогодні ми всі – рівні,

– впевнена "експрокурорка" Криму.

Дивіться інтерв'ю з Наталією Поклонською:

Хто така Наталія Поклонська