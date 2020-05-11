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Поклонская дала интервью Гордону: Нас никто не оккупировал

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Наталія Поклонська
Наталія Поклонська / Zik.ua

Самопровозглашенная "экс-прокурорша" оккупированного Крыма Наталья Поклонская дала интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону на шестом году оккупации полуострова. В частности, Поклонская заявила, что Меджлис не освещает позицию крымскотатарского народа. Она также продолжает утверждать, что ее и всех крымчан никто не оккупировал.

Кримських татар у Криму ніхто не ображає. Та й на національності на півострові ніхто людей не ділить, стверджувала Поклонська в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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Щодо Меджлісу – то це політичний інструмент, яким користувались такі спекулянти, як Джемілєв, Чубаров. Вони обманювали кримськотатарський народ і казали: "Хочеш землю на березі моря – неси 300 доларів". І ці гроші дерибанилась,
– розповіла Поклонська.

Своїх антипатій щодо лідерів кримськотатарського народу Рефата Чубарова та Мустафи Джемілєва Поклонська не приховує. Юридичну колізію, за якою Джемілєву та Чубарову заборонили в'їзд на територію Криму та оголосили у розшук, пояснює так: це – рішення ФСБ.

В мене не було повноважень забороняти комусь в'їзд. Це рішення було винесене ФСБ Росії і оголошене не мною. Чубаров казав, що мене не розуміє, щоб я читала українською мовою. Я йому читала застереження щодо екстремістської діяльності. А заборону йому під шумок запхали співробітники ФСБ,
– виправдовується Поклонська.

Не забула теперішня депутатка Держдуми голові Меджлісу і особисту образу. Начебто, в її присутності Чубаров образив "георгіївську стрічку". Щодо цілого кримськотатарського народу, то "колишня кримська прокурорка" не вважає, що, зважаючи на всі перенесені випробування, у кримських татар мають бути якісь привілеї.

У нас 126 національностей проживає. І якщо одну націю випихати вперед? А чим менше постраждали греки? Євреї? У мене діда теж репресували за Сталіна. На сьогодні ми всі – рівні,
– впевнена "експрокурорка" Криму.

Дивіться інтерв'ю з Наталією Поклонською:

Хто така Наталія Поклонська

  • Поклонська народилася у 1980 році на Луганщині. У 1987 році із сім'єю переїхала в Євпаторію.
  • У 2002 році закінчила філію Харківського університету внутрішніх справ у Євпаторії.
  • Працювала в органах прокуратури України у Криму. З 2012 до 2014 року – на посаді старшого прокурора Генеральної прокуратури в Києві. 11 березня 2014 року Поклонську звільнили з органів прокуратури України.
  • Поклонська підтримала анексію Криму. У березні 2014 року – жовтні 2016 року була "прокуроркою" анексованого півострова.
  • Із жовтня 2016 року є депутаткою Держдуми РФ, входить у фракцію "Единая Россия".
  • Через роль Поклонської в анексії Криму ЄС, США, Японія, Австралія ввели проти неї санкції.
  • В Україні проти Поклонської відрили кілька кримінальних проваджень, зокрема її підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та державній зраді. В Україні вона перебуває в розшуку.
Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Крыма Украина – Россия Оккупированные территории Крымские татары Аннексия Крыма Новости Украины Новости политики
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