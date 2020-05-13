Скандальне інтерв'ю з Поклонською долучать до справи проти неї, – прокуратура Криму

Прокуратура окупованого Криму використає інтерв'ю з так званою експрокуроркою Криму та депутаткою Держдуми РФ Наталією Поклонською у кримінальному провадженні проти неї.

Позиція прокуратури Криму

Тепер прокуратура долучить інформацію з інтерв'ю до кримінальної справи проти Поклонської. Про це в ефірі "Радіо Крим.Реалії" повідомив прокурор відділу прокуратури АРК Кирило Копійка.

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Водночас голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що інтерв'ю Поклонської Гордону ображає тих, хто зараз в Криму. У більшості випадків кримчани позбавлені волі через дії Поклонської.

Постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич зазначив, що "особи, які безпосередньо сприяли окупації частини України, не можуть і не будуть вважатися голосом кримчан".

Хто така Наталія Поклонська?Це депутатка Держдуми Росії, яка у з 2012 до 2014 року обіймала посаду старшого прокурора Генеральної прокуратури в Києві. У 2014-му Поклонську звільнили з органів прокуратури України.



Вона відома тим, що підтримала анексію Криму та усебічно сприяла цьому. Через це проти Поклонської в Україні відрили кілька кримінальних проваджень, а ЄС, США, Японія та Австралія ввели проти неї санкції.

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Поклонська заявила, що Меджліс не висвітлює позицію кримськотатарського народу. На її думку, кримчан ніхто не окуповував, а зараз їх ніхто не ображає.

"Експрокурорка" не вважає, що у кримських татар мають бути якісь привілеї.

Заборону лідерам кримськотатарського народу Рефату Чубарову та Мустафі Джемілєву в'їзд до Криму Поклонська пояснила так: це – рішення ФСБ.

Інтерв'ю з Наталією Поклонською: дивіться відео