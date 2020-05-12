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Поклонська: я б голосувала за Зеленського

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Наталія Поклонська
Наталія Поклонська / Espreso

Колишня "прокурорка" окупованого Криму Наталія Поклонська заявила, що голосувала б за Президента України Володимира Зеленського на президентських виборах, якби досі залишалась громадянкою держави.

"Виходячи з тих кандидатів, які були – так, за нього (Зеленського – 24 канал) голосувала б", – відповіла Поклонська на питання в інтерв’ю з Дмитром Гордоном.

До теми Поклонська дала інтерв'ю Гордону: Нас ніхто не окуповував

Вона також розповіла, що особисто з Зеленським не знайома, лише ходила на його концерти. Поклонська зізналася, що дивилася й серіал "Слуга народу" з Зеленським у головній ролі.

"Слуга народу" – чудовий фільм. Цей самокат, цей велосипед, жарти. Він дуже реалістичний і мені б дуже хотілося, щоб в Україні все закрутилося добре",
– сказала "експрокурорка".

"Він – талановита людина, я йому бажаю успіхів", – додала Поклонська.

Проте такі схвальні відгуки про українського президента не завадили їй вкотре заявляти про "українських нацистів", яких "хтось відв’язав з повідка".

Їх ("українських нацистів" – 24 канал) спеціально хтось випустив, як якусь нечисть. Я вважаю, що це задача нормального прокурора, правоохоронця, силовика – з ними розправитися. Тому що вони заважають розвиватися Україні, врегулюванню конфлікту,
– заявила колишня "прокурорка" окупованого Криму.

Дивіться інтерв'ю з Наталією Поклонською:

Хто така Наталія Поклонська

  • Поклонська народилася у 1980 році на Луганщині. У 1987 році із сім'єю переїхала в Євпаторію.
  • У 2002 році закінчила філію Харківського університету внутрішніх справ у Євпаторії.
  • Працювала в органах прокуратури України у Криму. З 2012 до 2014 року – на посаді старшого прокурора Генеральної прокуратури в Києві. 11 березня 2014 року Поклонську звільнили з органів прокуратури України.
  • Поклонська підтримала анексію Криму. У березні 2014 року – жовтні 2016 року була "прокуроркою" анексованого півострова.
  • Із жовтня 2016 року є депутаткою Держдуми РФ, входить у фракцію "Единая Россия".
  • Через роль Поклонської в анексії Криму ЄС, США, Японія, Австралія ввели проти неї санкції.
  • В Україні проти Поклонської відрили кілька кримінальних проваджень, зокрема, її підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та державній зраді. В Україні вона перебуває в розшуку.
Автор: Ірина Пундор
Теги: Україна – Росія Російська пропаганда Новини Росії Новини Криму Президент України Володимир Зеленський Анексія Криму Новини політики
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