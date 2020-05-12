Поклонская: я бы голосовала за Зеленского

Бывшая "прокурорша" оккупированного Крыма Наталья Поклонская заявила, что голосовала бы за Президента Украины Владимира Зеленского на президентских выборах, если бы до сих пор оставалась гражданкой государства.

"Виходячи з тих кандидатів, які були – так, за нього (Зеленського – 24 канал) голосувала б", – відповіла Поклонська на питання в інтерв’ю з Дмитром Гордоном.

До теми Поклонська дала інтерв'ю Гордону: Нас ніхто не окуповував

Вона також розповіла, що особисто з Зеленським не знайома, лише ходила на його концерти. Поклонська зізналася, що дивилася й серіал "Слуга народу" з Зеленським у головній ролі.

"Слуга народу" – чудовий фільм. Цей самокат, цей велосипед, жарти. Він дуже реалістичний і мені б дуже хотілося, щоб в Україні все закрутилося добре",

– сказала "експрокурорка".

"Він – талановита людина, я йому бажаю успіхів", – додала Поклонська.



Проте такі схвальні відгуки про українського президента не завадили їй вкотре заявляти про "українських нацистів", яких "хтось відв’язав з повідка".

Їх ("українських нацистів" – 24 канал) спеціально хтось випустив, як якусь нечисть. Я вважаю, що це задача нормального прокурора, правоохоронця, силовика – з ними розправитися. Тому що вони заважають розвиватися Україні, врегулюванню конфлікту,

– заявила колишня "прокурорка" окупованого Криму.

Дивіться інтерв'ю з Наталією Поклонською:

Хто така Наталія Поклонська