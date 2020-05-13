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Скандальное интервью с Поклонской приобщат к делу против нее, – прокуратура Крыма

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Поклонская дала скандальное интервью
Поклонская дала скандальное интервью / Эспресо.tv

Прокуратура оккупированного Крыма использует интервью с так называемым экс-прокурором Крыма и депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской в уголовном производстве против нее.

Позиция прокуратуры Крыма

Теперь прокуратура приобщит информацию из интервью к уголовному делу против Поклонской. Об этом в эфире "Радио Крым.Реалии" сообщил прокурор отдела прокуратуры АРК Кирилл Копейка.

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В то же время глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что интервью Поклонской Гордону оскорбляет тех, кто сейчас находится в Крыму. В большинстве случаев крымчане лишены свободы из-за действий Поклонской.

Постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич отметил, что "лица, которые непосредственно способствовали оккупации части Украины, не могут и не будут считаться голосом крымчан".

Кто такая Наталья Поклонская? Это депутат Госдумы России, которая в с 2012 по 2014 год занимала должность старшего прокурора Генеральной прокуратуры в Киеве. В 2014-м Поклонскую уволили из органов прокуратуры Украины.

Она известна тем, что поддержала аннексию Крыма и всесторонне способствовала этому. За это против Поклонской в Украине отрыли несколько уголовных производств, а ЕС, США, Япония и Австралия ввели против нее санкции.

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Главное из интервью Поклонской

  • Поклонская заявила, что Меджлис не освещает позицию крымскотатарского народа. По ее мнению, крымчан никто не оккупировал, а сейчас их никто не обижает.
  • "Экс-прокурор" не считает, что у крымских татар должны быть какие-то привилегии.
  • Запрет лидерам крымскотатарского народа Рефату Чубарову и Мустафе Джемилеву въезда в Крым Поклонская объяснила так: это – решение ФСБ.

Интервью с Натальей Поклонской: смотрите видео

 

Автор: Северин Трач
Теги: Украина – Россия Оккупированные территории Новости Украины Крымские татары Российская пропаганда Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма
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