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Скандальное интервью Поклонской Гордону: как на него отреагировали у Зеленского

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Поклонская дала интервью Гордону – какая реакция Зеленского
Наталья Поклонская / "РИА Новости"

Украинский журналист Дмитрий Гордон опубликовал интервью с так называемым бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской. Постоянный представитель Президента Украины в Крыму Антон Кориневич уже на это отреагировал. Он, в частности, напомнил, что Поклонская – гражданка Украины и ее подозревают в государственной измене.

Кориневич заметил, что комментарии и беседы с такими лицами как Поклонская – это свидетельство последних в пределах уголовных производств в статусе обвиняемых. Соответствующее сообщение появилось на его фейсбук-странице.

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По словам представителя президента в Крыму, Поклонская входит в число тех людей, которых обвиняют в совершении тяжких преступлений.

Речь идет, в частности, про:

  • преступления против основ национальной безопасности Украины,
     
  • военные преступления,
     
  • преследования проукраинских активистов,
     
  • неправомерный запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

Такие лица должны нести ответственность перед страной за совершение государственной измены и перед обществом за совершение военных преступлений,
– отметил Кориневич.

При этом он добавил, что такие лица, как Поклонская, своими действиями напрямую способствовали оккупации части территории Украины. Поэтому не могут и не будут считаться голосом крымчан. Более того, в своих утверждениях они искажают факты и истину.

Представитель украинского президента добавил, что надлежащую оценку действиям гражданки Украины Поклонской предоставят украинские правоохранители и органы международного уголовного правосудия.

Еще одна выдержка из интервью Поклонская: Я бы голосовала за Зеленского

Что известно об интервью Поклонской Гордону? Украинский журналист, в частности, спросил колаборантку о Януковиче, Зеленском, Путине, измене Родине и о том, как происходила оккупация Крыма в 2014 году. Поклонская, со своей стороны, рассказала, что до сих пор немного помнит украинский язык и понимает и даже спела фрагмент из песни Черемшина; заявила, что Янукович – "незаконно свергнутый президент"; "предателями" она считает людей, которые "захватили сегодня Украину и пытаются ее уничтожить"; подчеркнула, что она – больше не гражданка Украины и имеет российский паспорт с 2014 года.

Основные факты из биографии Натальи Поклонской

  • До оккупации Крыма она работала в органах прокуратуры Украины.
  • Весной 2014 года подконтрольная Кремлю власти Крыма назначила ее прокурором.
  • Во время пребывания на этой должности она инициировала запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа как на территории полуострова, так и в России.
  • В 2016 году Поклонская избрана в Государственную Думу России. Получила она победу на участках, которые оккупационная власть организовала в Крыму. Украина и Запад эти выборы не признают.
  • На материковой части Украины против Натальи Поклонской возбудили два уголовных дела: о государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.
  • В Украине она находится в розыске.
  • Коллаборантка также – в санкционных списках ЕС и еще ряда отдельных стран.
Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Новости Украины Новости политики Президент Украины Новости Крыма Аннексия Крыма
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