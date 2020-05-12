Скандальное интервью Поклонской Гордону: как на него отреагировали у Зеленского

Украинский журналист Дмитрий Гордон опубликовал интервью с так называемым бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской. Постоянный представитель Президента Украины в Крыму Антон Кориневич уже на это отреагировал. Он, в частности, напомнил, что Поклонская – гражданка Украины и ее подозревают в государственной измене.

Кориневич заметил, что комментарии и беседы с такими лицами как Поклонская – это свидетельство последних в пределах уголовных производств в статусе обвиняемых. Соответствующее сообщение появилось на его фейсбук-странице.

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По словам представителя президента в Крыму, Поклонская входит в число тех людей, которых обвиняют в совершении тяжких преступлений.

Речь идет, в частности, про:

преступления против основ национальной безопасности Украины,



военные преступления,



преследования проукраинских активистов,



неправомерный запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

Такие лица должны нести ответственность перед страной за совершение государственной измены и перед обществом за совершение военных преступлений,

– отметил Кориневич.

При этом он добавил, что такие лица, как Поклонская, своими действиями напрямую способствовали оккупации части территории Украины. Поэтому не могут и не будут считаться голосом крымчан. Более того, в своих утверждениях они искажают факты и истину.

Представитель украинского президента добавил, что надлежащую оценку действиям гражданки Украины Поклонской предоставят украинские правоохранители и органы международного уголовного правосудия.

Еще одна выдержка из интервью Поклонская: Я бы голосовала за Зеленского

Что известно об интервью Поклонской Гордону? Украинский журналист, в частности, спросил колаборантку о Януковиче, Зеленском, Путине, измене Родине и о том, как происходила оккупация Крыма в 2014 году. Поклонская, со своей стороны, рассказала, что до сих пор немного помнит украинский язык и понимает и даже спела фрагмент из песни Черемшина; заявила, что Янукович – "незаконно свергнутый президент"; "предателями" она считает людей, которые "захватили сегодня Украину и пытаются ее уничтожить"; подчеркнула, что она – больше не гражданка Украины и имеет российский паспорт с 2014 года.

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