Скандальне інтерв'ю Поклонської Гордону: як на нього відреагували в Зеленського

Український журналіст Дмитро Гордон опублікував інтерв’ю з так званою колишньою прокуроркою Криму Наталею Поклонською. Постійний представник Президента України в Криму Антон Кориневич уже на це відреагував. Він, зокрема, нагадав, що Поклонська – громадянка України та її підозрюють державній зраді.

Кориневич зауважив, що коментарі та бесіди з такими особами як Поклонська – це свідчення останніх у межах кримінальних проваджень у статусі обвинувачених. Відповідний допис з’явився на його фейсбук-сторінці.

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За словами представника президента в Криму, Поклонська входить до числа тих осіб, яких обвинувачують у вчиненні тяжких злочинів.

Мовиться, зокрема, про:

злочини проти основ національної безпеки України,

воєнні злочини,

переслідування проукраїнських активістів,

неправомірну заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.

Такі особи мають нести відповідальність перед країною за вчинення державної зради та перед суспільством за вчинення воєнних злочинів,

– наголосив Кориневич.

Водночас він додав, що такі особи, як Поклонська, своїми діями напряму сприяли окупації частини території України. Тому не можуть та не будуть вважатися голосом кримчан. Більше того, у своїх твердженнях вони спотворюють факти та істину.

Представник українського президента додав, що належну оцінку діям громадянки України Поклонської нададуть українські правоохоронці та органи міжнародного кримінального правосуддя.

Ще один витяг із інтерв’ю Поклонська: Я б голосувала за Зеленського

Що відомо про інтерв’ю Поклонської Гордону? Український журналіст, зокрема, запитав колаборантку про Януковича, Зеленського, Путіна, зраду Батьківщині та те, як відбувалася окупація Криму в 2014 році. Пколонська, зі свого боку, розповіла, що досі трішки пам’ятає українську мову та розуміє і навіть заспівала фрагмент із пісні Черемшина; заявила, що Янукович – "незаконно повалений президент"; "зрадниками" вона вважає людей, які "захопили сьогодні Україну та намагаються її знищити"; наголосила, що вона – більше не громадянка України та має російський паспорт із 2014 року.

Основні факти з біографії Наталії Поклонської