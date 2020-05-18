Следующий – Гитлер: Гордон взял интервью у главаря боевиков Гиркина-Стрелкова

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Гордон 18.05.2020 взял интервью в Игоря Гиркина: что о нем известно
Игорь Гиркин-Стрелков (справа) / kp.ru

Украинский журналист Дмитрий Гордон 18 мая опубликовал интервью с предводителем пророссийских боевиков Игорем Гиркиным. Именно он принимал участие в командовании захвата Крыма и был первым главарем боевиков, которые в апреле 2014 года захватили первый украинский город Славянск.

Трансляцию интервью с крупнейшим военным преступником современности Дмитрий Гордон опубликовал на своем ютуб-канале. Об этом пишет одноименное издание "Гордон".

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Таким образом Игорь Гиркин получил отличную площадку в Украине для распространения российской пропаганды о "воссоединении с Крымом", "один русский народ, который разъединяет власть Киева" и многие другие.

Кроме того, главарь боевиков спокойно рассказывал о собственных мечтах о захвате Россией всей территории Украины. Исключением он назвал Львовскую, Тернопольскую области и в целом Запад Украины. Мол, люди там никогда не чувствовали себя русскими. Как сюда вписывается концепция об "адномнароте" – он не объяснил.

К такому шагу журналист прибегнул не впервые. За неделю до того он взял интервью у еще одной активной участницы аннексии Крыма Натальи Поклонской.

Сам журналист говорит, что такие интервью нужны для следствия. Например, в случае с Поклонской он говорил, что это интервью можно будет использовать как свидетельство о совершенных ею преступлениях.

К слову, Дмитрий Гордон еще и заявил, что Игорь Гиркин – человек слова, а не денег. Мол, воевать в Украину тот пришел не ради наживы, а исключительно из-за личных убеждений.

В социальных сетях активно раскритиковали выбор собеседников со стороны Дмитрия Гордона. Там уже предположили, что следующим будет либо Виктор Янукович, либо Адольф Гитлер.

 

Кто такой Игорь Гиркин: коротко

Российский главарь боевиков на Донбассе, также известный под позывным "Стрелок". Он командовал захватом картографической части Симферополя. Тогда и была первая жертва русской агрессии – украинский военный Сергей Кокурин. К слову, коренной россиянин, как и сам Гиркин.

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Он сам утверждает, что именно его командование в 54 человека первыми пересекли российско-украинскую границу. Гиркин стал одним из главных людей аннексии Крыма.

Далее Россия пыталась отвлечь внимание от захвата полуострова, для чего вторглась на Донбасс. Первые бои в апреле 2014 года начались в Славянске. Именно Игорь Гиркин командовал российскими войсками.

Именно он на протяжении российско-украинской войны был одним из главных ключевых лиц, участвуя в войне непосредственно в боях.

Сейчас он находится под санкциями во всей Европе, США, Канаде и Австралии. ГПУ и СБУ ищут его за нарушение суверенитета Украины, военные преступления, пытки и массовые убийства. Прокуратура Нидерландов обвиняет его в организации сбития самолета MH17.

Ігор Гіркін
Офицер ФСБ России, военный преступник Игорь Гиркин / фото из Википедии

Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости России Украина – Россия Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Российская пропаганда Славянск Пророссийские боевики
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